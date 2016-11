Wie Knieschmerzen einen Vikar mit einem Imam vereinen

Religions-Übergreifender Werbespot

+ © Amazon Ein Vikar und ein Imam im Gespräch. © Amazon

München - Wer meint, dass Christen nichts mit Muslimen gemein haben, der wird durch den neuesten Werbespot des Online-Händlers Amazon eines besseren belehrt.

Der neue Spot, der an diesem Donnerstag auch in Deutschland und Österreich ausgestrahlt wird, zeigt die Freundschaft zwischen zwei Geistlichen, nämlich einem Christen und einem Moslem. In der Werbung ist zu sehen, wie der Imam den Vikar zu Hause besucht. Beide umarmen sich zur Begrüßung, bevor sie sich zum freundschaftlichen Gespräch ins Wohnzimmer setzen. Schon dabei fällt auf: beide Männer greifen sich an die schmerzenden Knie. Nach einem netten Plausch trennen sich beide wieder und zücken anschließend ihr Handy, um etwas auf Amazon zu bestellen. Und wie es der Zufall will, bestellt der Imam für den Vikar Knieschoner und umgekehrt, damit sie in Zukunft schmerzfrei beten können.

Neben der profanen Verkaufsbotschaft hat die Werbung aber auch einen weiteren, wichtigen Effekt: er zeigt, dass der Glaube die Menschen vereint und nicht entzweit. Es geht um Toleranz, um Freundschaft und vor allem um Nächstenliebe. Durch einfachste Gesten- wie den Kauf von Knieschonern - kann man viel bewirken. Ebenfalls besonders: für den Spot wurden keine Schauspieler engagiert, berichtet die Internet-Seite w&v. Es sind wirkliche Geistliche, die vor der Kamera stehen.

Patrick Steinke