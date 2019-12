Superstar auf Weihnachts-Fotos fast nicht wiederzuerkennen - Fans haben schlüpfrige Vermutung

Ist das noch Adele? Die Sängerin ("Rolling in the Deep") wirkt auf einem Foto von ihrer Weihnachtsparty total dünn! Die Fans haben da eine Theorie...

Die britische Sängerin Adele hat auf ihrem Instagram -Account Fotos von ihrer Weihnachtsparty gepostet.

hat auf ihrem -Account Fotos von ihrer Weihnachtsparty gepostet. Auf einem der Bilder wirkt sie extrem schlank.

Ist ihre neue Liebe schuld an dem Gewichtsverlust?

Nein, der Advent und die Weihnachtszeit sind nicht unbedingt die Zeit, um Gewicht zu verlieren. Bratwurst, Lebkuchen, Glühwein mit Amaretto und Sahne, kandierte Früchte... Man kennt das ja, wenn der Blick auf die Waage nach den Feiertagen kein angenehmer ist. Sängerin Adele hingegen scheint das Kunststück gelungen zu sein, ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit etliche Pfunde verloren zu haben.

Adele erstaunt auf Weihnachtsfoto

Einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember 2019, postete die 31-Jährige zwei Fotos von ihrer Weihnachtsparty auf ihrem Instagram-Account. Auf einem der Bilder posiert sie neben dem Grinch, der ein Weihnachtsmann-Kostüm trägt. Das ist jetzt aber nicht das Verblüffende an dem Foto. Vielmehr geht es um Adeles Kurven. Oder besser gesagt: Um jene, die sie nicht mehr hat. Deutlich erschlankt posiert sie mit opulenter Föhnfrisur im engen Satinkleid.

Eine wahre Verwandlung, die Adele da hingelegt hat! Laut Medienberichten hat sie fast 20 Kilo verloren, seit sie im September die Scheidung von Simon Konecki eingereicht hat. Mit dem Fitness-Guru Joe "The Body Coach" Wick und dem Promi-Trainer Dalton Wong, der unter anderem auch Jennifer Lawrence in Form hält, soll sie Kurs in Richtung Traumbody nehmen.

+ Zum Vergleich: Adele, deutlich runder, im Jahr 2008. © picture alliance / dpa / Daniel Deme

Adele erschlankt: Fans haben Vermutung

Oder hat ihre angeblich neue Liebe, Rapper Skepta, zu dem Gewichtsverlust beigetragen? „Eine neue Liebe wirkt besser als jede ‚Brigitte‘-Diät“, hieß es früher mal. Adele könnte der beste Beweis für diese Binsenweisheit sein.

Die Fans zeigen sich auf Adeles Instagram-Account begeistert: „Was für eine Schönheit!“, kommentiert eine Userin. Eine andere meint: „Du hast schon immer umwerfend ausgesehen, aber jetzt siehst Du wirklich unglaublich aus.“

Auch Adeles Fan mutmaßen, dass Rapper Skepta was mit dem Gewichtsverlust zu tun habe. Eine Userin kommentiert sinngemäß: Der Kerl hat Dir die Pfunde weggeliebt. Den Originalkommentar, der ein wenig expliziter klingt, lesen Sie am besten selbst unter dem Instagram-Posting.

