Ann-Kathrin Götze lädt Foto von Gala hoch - aber übersieht dabei ein Detail

Ann-Kathrin Götze zieht oft alle Blicke auf sich - aber bei diesem Gala-Shot achten viele auf etwas anderes: ein spezielles Detail im Hintergrund.

Ann-Kathrin Götze besuchte die AmfAR-Gala in Mailand.

Im Anschluss postete sie ein Foto auf Instagram.

Anscheinend hat sie ein ein Detail im Hintergrund nicht bemerkt.

Mailand - All eyes on me, scheint Ann-Kathrin Götzes Blick zu sagen. Auf der prominent besuchten AmfAR-Gala in Mailand posiert sie professionell für die Fotografen: Elegant wirft sie diesen einen Blick über ihre Schulter zu, die von ihren zu Wellen frisierten Haaren freigegeben wird. Für Ann-Kathrin Götze ist ganz klar, wer hier im Mittelpunkt steht: sie selbst, in ihrer schulterfreien Robe, die bis auf den Boden reicht. Ihr Mann, Borussia-Dortmund-Star Mario Götze, war übrigens bei der Gala der AIDS-Stiftung, die von Elizabeth Taylor gegründet wurde, nicht an ihrer Seite.

Hätte Ann-Kathrin Götze ihren Blick nach hinten gerichtet, wäre ihr allerdings sofort das aufgefallen, worauf jetzt alle achten. Auf dem Bild, das die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story hochgeladen hat, entdecken ihre Follower nämlich etwas vielleicht noch Spannenderes als die Fußballer-Gattin.

Ann-Katrin Götze Gala-Foto: „Ich liebe mein Kleid“

Nicht so Ann-Kathrin Götze. Der Fokus liegt, zumindest für die ahnungslose Fußballer-Gattin, ganz eindeutig auf ihrem außergewöhnlichen, bodenlangen Kleid. Ihre Instagram-Story betitelt Ann-Kathrin Götze nämlich schlicht mit „Ich liebe mein Kleid“. Die schwarze Designer-Robe stammt von Zuhair Murad und ist definitiv ein Hingucker.

Aber auf dem Bild versteckt sich noch ein Detail: Im Hintergrund posieren zwei Prominente und ziehen als heimliches Highlight auf dem Foto alle Blicke auf sich.

+ Das komplette Foto mit drei Stars - auf dem zwei erst gar nicht auffallen. © Andreas Rentz/amfAR/Getty Images for amfAR

Ann-Kathrin Götze: Photobomb von Topmodels

Aber wer steht da hinter Ann-Kathrin Götze? Niemand anderes als zwei berühmte „Victoria‘s Secret“-Models! In einem knallgelben Kleid strahlt Topmodel Joan Smalls, neben ihr, in lässigem Schwarz, die Catwalk-Queen Candice Swanepoel.

Kein Wunder, dass viele Blicke auf die beiden Topmodels im Hintergrund fallen, die sonst in edlen Dessous von „Victoria‘s Secret“ über den Laufsteg schweben. Auf dem Event, das im Rahmen der Milan Fashion Week stattfand, fallen die beiden schließlich auch bekleidet auf: Candice Swanepoel in einem Vintage Catsuit von Chanel, den sie mit einem goldenen Gürtel kombiniert, und Joan Smalls in ihrem glänzend gelben Satin-Kleid mit tiefem Ausschnitt. Apropos Candice Swanepoel: Wegen diesem freizügigen Foto auf Instagram rasten ihre Fans aus.

Ann-Kathrin Götze: „Victoria‘s Secret“-Models im Hintergrund

Ann-Kathrin Götze selbst nimmt aber nicht nur auf dem Foto keine Kenntnis von den zwei berühmten Dessous-Models hinter ihr. Auch in der Story erwähnt sie die prominenten Topmodels Candice Swanepoel und Joan Smalls mit keinem Wort, dafür aber den Designer ihrer eigenen Robe, Zuhair Murad. Sie ignoriert die prominente Photobomb also. Ob Ann-Kathrin Götze die „Victoria‘s Secret“-Models einfach übersehen hat?

+ Ann-Kathrin Götze hat das Bild von der Foto-Agentur Getty hochgeladen. Doch sie merkte wohl nicht, dass sie nicht die einzige Berühmtheit ist. © Screenshot Ann-Kathrin Götze / Getty Images Andreas Rentz/AmfAR

Vielleicht ist es für das deutsche Model auch ganz selbstverständlich, mit den ganz Großen im Dessous-Geschäft gemeinsam abgelichtet zu werden. Schließlich hat Ann-Kathrin Götze gerade erst ihre eigene Unterwäschen-Kollektion für Hunkemöller entworfen. Auf Instagram steht der Körper von Ann-Kathrin Götze ebenfalls immer im Vordergrund - selbst wenn es um vermeintliche Makel der Fußballer-Gattin geht. Auch privat posiert Ann-Kathrin Götze gerne einmal freizügig.

Die zwei „Victoria‘s Secret“-Models sind also in bester Gesellschaft - auch, wenn sie diesmal nur im Hintergrund von Ann-Kathrin Götze stehen.

