Barbara Schöneberger posiert knapp bekleidet im eiskalten See - plötzlich  rutscht ihre Hose runter

Barbara Schöneberger wirkt immer professionell. Aber bei einem Hardcore-Fotoshooting für ihr Magazin fällt selbst die Maske der Moderation. Trotzdem, ihr Lächeln verliert sie nicht.

Die Moderatorin Barbara Schöneberger geizt bekanntlich nicht mit ihren Kurven.

geizt bekanntlich nicht mit ihren Kurven. Für ihr Magazin „BARBARA“ lässt sie sich in einem eiskalten See ablichten.

lässt sie sich in einem eiskalten See ablichten. Auf Instagram sind ihre Fans unterschiedlicher Meinung zu ihrer Aktion.

München -Barbara Schöneberger (45) ist eine bekannte deutsche Moderatorin. Sie führt zusammen mit Hubertus Meyer-Burckhardt durch die „NDR Talk Show“ und das RTL-Formats „Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle“. Außerdem hat die hübsche Blondine ein eigenes Magazin „BARBARA“. Für das posierte sie, knapp bekleidet, in einem See - mitten im Winter.

Heiß, heißer, Barbara - Sie lässt sich die Kälte nicht anmerken

Eine aufgestylte blonde Lockenmähne, stark geschminkte Augen und eine Perlenhalskette - wunderschön sieht Barbara Schöneberger aus, während sie im See posiert. Was die Kamera nicht einfängt: ihre wasserabweisende Angler-Hose, die sie vor dem kalten Wasser schützen soll. „Das ist so eklig, die Hose saugt sich so ein“, sagt die 45-Jährige, nachdem sie über eine kleine Treppe in die kalte schwarze Brühe steigt. Im Wasser versteckt sie die Träger der Hose, und einhautenger Body kommt zum Vorschein, der ihre Rundungen gekonnt betont. „Könnt ihr Mal die Kamera bereit machen?“, schreit sie ihren Kollegen am Ufer zu. Sie fährt sich mit den Händen durch ihre Haare und schaut lasziv ins Objektiv, von der Kälte lässt sie sich in dem Moment nichts anmerken. „Oh ist das toll“, hört man aus dem Hintergrund, auch Barbara scheint zufrieden mit ihrer Darbietung zu sein.

Trotz Angler-Hose schafft Barbara Schöneberger einen tollen Abgang

„Bravo“, ruft das Team der Blondine in ihremInstagram-Video nach dem Shooting. Während Barbara die Leiter hinaufklettert, um wieder auf den Steg und ins Trockene zu kommen, rutscht ihr die Angler-Hose runter und mehrere Liter Wasser strömen heraus - das war wohl ein Flop. Trotzdem, Barbara nimmt es mit Humor und lässt sich davon nichts anmerken. Gekonnt schlüpft sie aus dem lästigen Teil und stolziert den Steg mit nassen Haaren und engem Body entlang. „War sehr schön“, sagt die 45-Jährige, die zurzeit nicht gut auf Heidi Klum zu sprechen ist, dabei scherzhaft.

Die Reaktionen der Fans: von „Göttlich!“ bis „Blasenentzündung“

Unter den beiden Instagram-Videos, die die Moderatorin postet, häufen sich dieKommentare. Die meisten sind begeistert von Barbaras Look und ihrem Engagement. „Eine Frau mit Format und immer stilsicher“, schreibt ein User begeistert. Ein andere kommentiert: „Wahre Eleganz kann auch kein Teich aufhalten! Du machst einfach immer eine gute Figur!“. Der ein oder andere Follower kann sich einen Scherz aber nicht verkneifen: „Kneippkur Deluxe“, „Da hatte jemand, im wahrsten Sinne des Wortes, die Hosen voll“ oder „Dein Mann wird sich freuen .... mit deiner Blasenentzündung“ schreiben sie unter das Video.

