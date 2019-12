Spinnen statt Schweine: Dieser attraktive „Bauer sucht Frau“-Kandidat will ins Dschungelcamp

Er ist einer der attraktivsten Landwirte Deutschlands: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Gunther Höfler. Jetzt möchte der Hobby-DJ wieder ins TV. Sein Traum: das Dschungelcamp.

Schweinezüchter Gunther Höfler (34) ist mehr als nur Landwirt, er ist auch DJ und angehender Profi-Boxer.

Fürth - Das fehlt noch im Dschungelcamp 2020: ein Promi-Landwirt. Neben den ganzen Instagram-Influencern und Ehefrauen von mehr oder weniger berühmten Männern würde ein bodenständiger Bauer frischen Wind ins Camp bringen. Das dachte sich wahrscheinlich auch Gunther Höfler, er war 2014 Kandidat des RTL-Formats „Bauer sucht Frau“ und möchte jetzt in den Dschungel einziehen.

Fliegt der „Bauer sucht Frau“-Kandidat in den australischen Dschungel?

Er war schon bei „Bauer sucht Frau“ der Publikumsliebling. In einem Interview verrät er, dass das Dschungelcamp ihn auch reizen würde. „Das wäre schon echt eine geile Herausforderung “, sagt Gunther Höfler gegenüber Promiflash. Und ganz so unwahrscheinlich scheint sein Traum auch nicht: Der Hobby-DJ sei nämlich schon öfter für das australische TV-Format im Gespräch gewesen. Anders als erwartet beichtet der 34-Jährige im Interview eine seiner größten Schwächen: „Ich wäre wahrscheinlich der größte Schisser im Dschungelcamp, weil ganz so eine harte Sau bin ich nicht .“ Da setzt der Promi-Landwirt noch einen drauf: „Ich wäre wahrscheinlich die größte Memme da drinnen, weil Ratten, Schlangen und Spinnen, da kann ich ganz schnell laufen, obwohl ich kein Läufer bin.“

Seinen Ängsten wird sich Gunther Höfler im Dschungelcamp im Januar höchstwahrscheinlich noch nicht stellen können. Denn wie er verrät, ein konkretes Angebot habe er noch nicht erhalten. Und die Kandidaten für 2020 stehen schon so gut wie fest.

Gunther Höfler kann mehr als nur Schweine züchten

2014 wurde der Landwirt aus Fürth mit dem Format „Bauer sucht Frau“ bekannt. Seitdem steht der 34-Jährige in der Öffentlichkeit, trotzdem ist der Bauer bodenständig geblieben. „Ich bin nicht so wirklich ein Promi oder so. Ich sehe mich auch nicht so“, sagt er im Interview. Neben seinem Beruf als Landwirt ist Gunther Höfler auch als Hobby-DJ und seit kurzem als angehender Profi-Boxer unterwegs. Schon seit acht Jahren steht der Bauer im Ring. In den australischen Dschungelprüfungen würde der sportliche Landwirt also mit Sicherheit einige Sterne mit nach Hause holen.

Ob der Promi-Landwirt im Dschungel seine große Liebe finden wird?

Vor seiner Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ war Gunther Höfler sieben Jahre in festen Händen. Er dachte, es wäre die Liebe seines Lebens, berichtet tz.de*. Auch bei dem TV-Format mit Inka Bause hatte der 34-Jährige wenig Glück. Die Beziehung zu seiner Auserwählten Jenny ging nach kurzer Zeit in die Brüche. Aber vielleicht findet er im Dschungel ja seine Traumfrau, vorausgesetzt, er darf in das Camp einziehen.

