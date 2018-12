Nach Wirbel um durchnässtes, durchsichtiges Top: Beatrice Egli wird RTL-Star - und das gleich doppelt

Beatrice Egli ist aus der deutschen Schlager-Brance nicht mehr wegzudenken. Nun tritt sie schon bald in einer RTL-Soap auf.

Update, 13. Dezember 12.55 Uhr: Erst vor wenigen Tagen geriet Schlagersängerin Beatrice Egli mit ihrem Auftritt in der ARD-Sendung „Verstehen Sie Spaß“ in die Schlagzeilen, nun dürfen sich ihre Fans bereits über den nächsten TV-Auftritt der Blondine freuen. Schon bald wird die 30-Jährige nämlich in einer täglichen deutschen Soap zu sehen sein! In der RTL-Serie „Freundinnen - Jetzt erst recht“ wird sich Egli selbst spielen, bei einem Konzertevent in einem Essener Club.

Die vier Hauptrollen der Serie, die vier „Freundinnen“, werden sich in der Folge nach dem Konzert der Schlagersängerin in den Backstage-Bereich schmuggeln und gemeinsam mit der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin auf der Aftershowparty feiern. Fans von Beatrice Egli müssen sich jedoch noch ein wenig gedulden, die Folge wird voraussichtlich erst am 22. Februar über die Bildschirme flimmern.

Beatrice Egli schon bald Moderatorin von eigener RTL-Sendung

Dies wird jedoch nicht der einzige RTL-Auftritt der hübschen Blondine sein. Schon nächstes Jahr soll Egli die neue TV-Romanze „Schlager sucht Liebe“ auf RTL moderieren. In der neu aufgesetzten Sendung wollen Sängerinnen und Sänger die ganz große Liebe finden, begleitet von Beatrice Egli. Obwohl die Dreharbeiten bereits im Sommer 2018 starteten, können sich interessierte Singles noch immer bei RTL bewerben.

+ Beatrice Egli wird schon bald als Gast in der RTL-Soap „Freundinnen - Jetzt erst recht“ zu sehen sein. © MG RTL D / Dennis Alexander Hundt

Ein anderer deutscher Superstar hatte seinen großen Auftritt in einer deutschen Soap bereits vor wenigen Tagen. Der Sänger gastierte im Kult-Format „Gute Zeiten schlechte Zeiten“.

Beatrice Egli über ihre Wassertaufe bei „Verstehen Sie Spaß“

Update, 8. Dezember 21.11 Uhr: Beatrice Egli kann über sich selbst lachen. Das zeigte sie spätestens zur Ausstrahlung ihres Clips bei „Verstehen Sie Spaß?“. Während der Clip lief, war der Schlagerstar herzlich lachend eingeblendet zu sehen.

Beatrice Egli zu Sprung in den See: „Ich hatte auch Angst.“

Nach dem Clip wurde Egli dann doch kurz ernst. Nämlich als Moderator Guido Cantz von ihr wissen wollte, wie wichtig Styling für sie sei. Er spielte damit wohl darauf an, dass sie vor dem rettenden Sprung ins Wasser ihre Schuhe ausgezogen hatte.

„Ich habe die Schuhe nicht wegen der Schuhe ausgezogen“, erwiderte Egli. Schließlich wisse jeder, der ein bisschen was davon verstehe, dass man zum Retten nicht mit Schuhen ins Wasser gehe. Sie ergänzt fest: „Das war nicht nur lustig. Ich hatte auch Angst.“

Aber kurze Zeit später spielt schon wieder das gewohnte ehrlich herzliche Lachen über ihre Lippen.

Beatrice Egli: Top wird wird bei „Verstehen Sie Spaß?“ durchsichtig

Ursprünglicher Artikel, 6. Dezember

Erkenntnis Nummer 1: Beatrice Eglis Lieblingsschimpfwort ist „Scheiße“.

Erkenntnis Nummer 2: Sie scheut sich nicht, anderen Menschen zu helfen.

Erkenntnis Nummer 3: Die Schweizerin kann selbst dann halbwegs cool und sympathisch bleiben, wenn ihr übel mitgespielt wird.

All das kann man aus dem Vorab-Material erahnen, das zur Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ am Samstag (8. Dezember 2018) veröffentlicht wurde. In der von Guido Cantz (47) moderierten Show wird nämlich Beatrice Egli (30) ein Streich gespielt. Unter gütlicher und innerlich grinsender Mithilfe von Promi-Lockvogel Isabel Varell (57).

+ Isabel Varell (57, l.) hat den Job als Lockvogel inne. © SWR / Kimmig Entertainment

Die Schweizerin soll gemeinsam mit Varell für eine TV-Aufzeichnung ein Ruderboot steuern. Obwohl Egli das noch nie gemacht hat. „Ich komm mir echt ein bisschen blond vor“, so die Blondine.

Video: Hier macht Beatrice Egli die Rettungsschwimmerin

Blöde Kommentare von Varell gibt es gratis dazu: „Ruder, ruder einfach! Du musst diese Ruder ins Wasser machen, Beatrice, du musst die richtig reinmachen ins Wasser, sonst bewegen wir uns nicht“ oder „Wenn man nach rechts will, muss man links rudern“, klugscheißt die.

Und dann passiert es! Varell fällt ins Wasser. Frau über Bord!

+ Isabel Varell geht über Bord. © SWR / Kimmig Entertainment

Beatrice Egli springt ins Wasser, um zu helfen

„Scheiße!“, flucht Egli. „Scheiße!“ Varell scheint ernsthaft in Not zu sein. Da zögert Egli keine Sekunde. Wobei, doch, sie findet immerhin noch die Zeit, ihre Schuhe auszuziehen - vielleicht ja ihre Lieblingssneaker -, springt dann hinterher und hilft ihr ans Ufer, wo das Team mit einem Rettungsring wartet.

Im YouTube-Zusammenschnitt sieht das ein wenig gestellt aus, möglicherweise ist das in voller Länge ein bisschen anders, doch das ist erst am Samstag in der ARD zu sehen.

Das TV-Team hilft den beiden unfreiwilligen Wassernixen auf den Steg. Die sind völlig durchnässt. Und was ist da das erste Wort, das Egli einfällt? Richtig: „Scheiße!“

Beatrice Egli: Shirt nicht blickdicht - Witz über ihre Oberweite

Als sie an ihrem Top rumzupft, fällt ihr noch etwas auf. „Mein T-Shirt ist ein bisschen durchsichtig.“ Varells lapidarer Kommentar: „Kannst du doch zeigen, hast doch Holz vor der Hütt‘n, ist doch schön.“

+ Beatrice Egli (l.) und Isabel Varell nach dem doppelten Bad. © SWR / Kimmig Entertainment

Egli lacht, macht aber gute Miene zum bösen Spiel. Auf den Zuruf „Ihr seht super aus“ eines Teammitglieds schaut sie ganz bedröppelt: „Super ist was anderes.“ Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön? Nicht so für Egli.

Die Fans von Beatrice Egli dürften jedenfalls Samstag einschalten, wenn sie nicht nur anderthalb Minuten Ausschnitt zu sehen bekommen, sondern das ganze Wasser-Drama.

Schon am Montag gab es ein bisschen viel von Beatrice Egli zu sehen - da unterlief ihr nämlich beim Konzert in München eine Kleiderpanne. Und das gleich beim ersten Song!

Freiwillig nackig sind die Leute hingegen bei einem skurrilen TV-Format - und einem Kandidaten sind dabei nun „Boah“-Laute aus dem Mund geprasselt.

Ab 18! Die Neufassung eines verbotenen Skandal-Films läuft überraschend bei Netflix - und das ungeschnitten.

tz