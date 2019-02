Beverly-Hills-Star erleidet schweren Schlaganfall

Er spielte Dylan in Beverly Hills: Schauspieler Luke Perry hat einen Schlaganfall erlitten. Die Fans sind in Sorge. Dabei ausgerechnet am selben Tag auch eine freudige Nachricht der Neunziger-Serie publik.

Los Angeles - Familie und Fans sind in Sorge: Hollywoodstar Luke Perry hat einen Schlaganfall erlitten. Das berichtet das US-Promi-Portal TMZ. In Deutschland ist Perry (52) vor allem für seine Rolle in „Beverly Hills, 90210“ bekannt.

Perry ins Krankenhaus eingeliefert

Am Mittwochmorgen wurde Perry ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist nicht bekannt. Gegen 9.40 Uhr Ortszeit hatten sich Notärzte auf den Weg zu seiner Villa gemacht, die in Sherman Oaks, Los Angeles, liegt. Eine Person hatte die Feuerwehr arlamiert.

Diese traurigen Nachrichten erreichen die Fans am selben Tag, an dem bekannt wurde, dass es fast 20 Jahre nach dem Serien-Aus eine Comeback von „Beverly Hills“ geben wird. Das kündigte der US-Sender Fox an. Die Stars Perry und Shannen Doherty (47) werden aber nicht mehr dabei sein. Doherty leidet an Brustkrebs. Ob Perrys aktueller Gesundheitszustand ein Grund dafür ist, dass er nicht wie viele andere alte Kollegen (Jennie Garth, Ian Ziering, Jason Priestly, Brian Austin Green, Tori Spelling und Gabrielle Carteris) am Projekt teilnimmt, ist bisher nicht bekannt.

Shannen Doherty teilt Foto mit Luke Perry

Doherty teilte nach der Schreckensmeldung auf Instagram ein altes Foto von ihr und Perry aus der Neunziger-Serie. Zu sehen ist einige innige Umarmung der beiden.

