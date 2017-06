Liebes-Schock: Sarah Lombardi und Michal T. angeblich getrennt

Schock für alle Fans von Sarah Lombardi! Ihre Beziehung mit Michal T. ist angeblich zerbrochen, wie am die Bild am Mittwoch berichtet.

Köln - Die wieder aufgenommene Beziehung von Sarah Lombardi zu ihrem früheren Freund Michal T. soll zu Ende sein. Das will die Bild „aus seinem engsten Umfeld“ erfahren haben. Über die Gründe sei nichts bekannt. Es sei jedoch aus seinem Umfeld zu hören gewesen, dass es zuletzt immer wieder Streit gegeben haben soll. Noch vor wenigen Wochen war das Paar zusammen im Urlaub in der Türkei gesehen worden. Sarah postete am Dienstag bei Snapchat: „Am Ende enttäuschen dich die am meisten, von denen du es am wenigsten erwartet hast …“ Der Post ist mittlerweile aber wieder verschwunden.

Die Beziehung der beiden war erst Ende April mit einem Liebes-Selfie offiziell gemacht worden, schon vorher kursierten aber viele Gerüchte und Spekulationen über beide im Netz. Bis Oktober 2016 war Sarah mit DSDS-Gewinner Pietro zusammen.

Eine Stellungnahme von Sarah gibt es bisher nicht, auch Michal T. hüllt sich in Schweigen.