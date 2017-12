Mann belästigt Bollywood-Schauspielerin (17) mit seinem Fuß

Die 17-jährige Bollywood-Schauspielerin Zaira Wasim ist ihrer Aussage zufolge während eines Fluges von einem hinter hier sitzenden Passagier sexuell belästigt worden.

Mumbai - Der Mann wurde verhaftet. Er habe auf dem Flug von Neu Delhi nach Mumbai mit seinem Fuß ihren Nacken und Rücken gestreichelt, berichtete die Bollywood-Schauspielerin Zaira Wasim am Samstag unter Tränen in einem Live-Video auf Instagram.

Am Sonntagabend (Ortszeit) wurde der 39-jährige Tatverdächtige identifiziert und verhaftet, wie die Polizei in der Unterhaltungsmetropole Mumbai mitteilte. Gegen den Geschäftsmann werde wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen ermittelt.

Die Fluggesellschaft Vistara hatte auf Twitter erklärt, sie untersuche den Vorfall. „Wir entschuldigen uns für das, was Frau Wasim erlebt hat, und wir haben null Toleranz für solches Verhalten“, hieß es. Die Besatzung habe erst bemerkt, dass etwas nicht stimmte, als sich der Flieger bereits im Landeanflug befand.

Wasim ist aus ihrer Rolle in dem Film „Dangal“ bekannt. Die im vergangenen Jahr erschienene Biografie eines Ringers und seiner Töchter ist einer der erfolgreichsten indischen Filme aller Zeiten.

Im Zuge der öffentlichen Vorwürfe sexueller Vergehen gegen US-Prominente haben sich auch in Indien in den vergangenen Wochen viele Frauen unter der Kennung #MeToo in sozialen Medien zu Wort gemeldet, um von selbst erlebter sexueller Belästigung zu berichten.

dpa