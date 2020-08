Deutschrap News: Bushido muss vor Gericht aussagen, Bonez MC stellt Rekord auf

Deutschrap ist angesagt wie nie zuvor. Gefühlt wird täglich ein Rekord nach dem anderen gebrochen, die Superlative überschlagen sich. Einen gehörigen Anteil daran haben nicht zuletzt die Aushängeschilder der 187 Strassenbande, Bonez MC und Gzuz. Doch auch Urgesteine wie Bushido oder Sido machen von sich reden.

Berlin/Hamburg* – Deutschrapper sind längst fester Bestandteil der hiesigen Popkultur geworden. Ihre Songs und Videos werden in Millionenhöhe gestreamt, Künstler wie Bonez MC*, Gzuz* oder Capital Bra* sind der Jugend ein fester Begriff. Doch nicht nur mit ihrer Musik stehen die Sprechgesangskünstler, die für manch einen als Wortakrobaten gelten, im Fokus der Öffentlichkeit. Denn oftmals ist auch Stress mit dem Gesetz der Grund, weswegen in der medialen Berichterstattung auf Rapper zurückgegriffen wird.

Deutschrap polarisiert: Verstöße gegen Regeln, Stress mit der Justiz – Entertainment garantiert

Es liegt fast schon in der Sache der Natur, dass sich diverse Künstler, die der einstigen Subkultur zuzuordnen sind, sich nicht immer an die Regeln halten können. Seien es Maßnahmen, die das Coronavirus-Sars-CoV-2* erforderlich macht, oder grundsätzliche Verordnungen, die qua Grundgesetz eindeutig geregelt sind. Mitunter ist es aber auch nur die Intention, etwas augenscheinlich Gutes zu tun, das im Nachhinein hart abgestraft wird.

Umso lobenswerter ist es, wenn Deutschrapper ausschließlich im positiven Sinne glänzen und beispielsweise durch neue Berufsfelder auffallen, in denen sie abseits ihrer musikalischen Arbeit Fuß fassen wollen. Kuriositäten sind hier nicht ausgeschlossen, und sorgen oftmals für Erheiterung und Belustigung. Gewiss ist auf jeden Fall, dass Rapper jeglicher Sparte immer wieder für allerbestes Entertainment sorgen – das von 24hamburg.de-DeutschRap entsprechend aufbereitet wird.

Deutschrap-News im Überblick: Sido hat Stress mit PETA-Tierschützern, Apache 207 stellt irren Rekord auf

Mittwoch, 5. August 2020: Deutschrapper Bushido bereitet sich auf den Gerichtsprozess seines Lebens vor* – Der Berliner Musiker muss am Montag, 17. August 2020 als Nebenkläger gegen den Clan-Chef Arafat Abou-Chaker aussagen. Dem Deutsch-Libanesen wird unter anderem Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Untreue vorgeworfen. Pikant: die beiden Alphatiere waren einst beste Freunde, Abou-Chaker durfte sogar über die Konten des Rappers verfügen. 2017 erfolgte der Bruch, seitdem wird gestichelt, wo es nur geht.

Dienstag, 4. August 2020: Samy Deluxe kann „Gefundenes Fressen“ vergessen – Deutschrapper muss Restaurant dichtmachen* – Der Hamburger Samy Deluxe hatte sich abseits der Rap-Karriere ein zweites Standbein als Gastronom aufgebaut. Mit seinem Restaurant „Gefundenes Fressen“ im Karolinenviertel setzte der Deutschrapper auf ziemlich deftiges Essen – das ihm im Nachhinein ziemlich schwer im Magen gelegen haben könnte. Denn der 42-Jährige schließt sein Restaurant nach rund fünfeinhalb Jahren wieder.

Freitag, 31. Juli 2020: Bonez MC produziert teuerstes Video aller Zeiten – 187-Strassenbande-Fans drehen durch* – Bonez MC lässt die Zombies tanzen. In Anlehnung an das kultige „Thriller“-Video vom 2009 verstorbenen „King of Pop“, Michael Jackson, besticht das „Tilidin weg“-Video des Deutschrappers durch atemberaubende Choreografien. Der 187-Boss hat sich nicht lumpen lassen und gar einen sensationellen Rekord aufgestellt.

Donnerstag, 30. Juli 2020: Sido: PETA-Tierschützer verklagen berühmten Deutschrapper – „Fische als Spielzeug verwendet* – Dem Berliner Musiker Sido könnte ordentlich Ungemach vonseiten der Tierrechtsorganisation PETA drohen. Ihm wird vorgeworfen, im Rahmen des „Angelcamps“ von YouTube-Streamer Knossi „Fische als Spielzeug verwendet“ zu haben. Der Deutschrapper, aber auch andere Teilnehmer des Unterhaltungsformats müssen sich nun für ihre Taten verantworten.

Mittwoch, 29. Juli 2020: Pandamasken-Pflicht vorbei: Deutschrapper Cro entsorgt tierisches Markenzeichen* – Deutschrapper Cro ist ohne seine Pandamaske kaum vorstellbar. Mit einem Instagram-Video zeigt der 30-Jährige aber ziemlich deutlich, dass sein Markenzeichen fortan der Vergangenheit angehören soll. Die Fans sind ratlos: Hört ihr Idol auf, steht ein Neuanfang bevor oder wird der Schwabe zukünftig mit neuer Maskierung auftreten?

Mittwoch, 29. Juli 2020: Apache 207 durchbricht mit Roller Schallmauer: Deutschrapper jagt irren Song-Rekord* – Apache 207 ist der Mann für die ganz großen Rekorde. Der Deutschrapper aus Ludwigshafen am Rhein erreichte mit seinem Song „Roller“ ein Novum in der rund 40-jährigen Geschichte von Sprechgesang in Bundesrepublik. Dieses bezieht sich auf eine nur sehr selten vergebene Auszeichnung.

Dienstag, 28. Juli 2020: Deutschrap-Skandal: Bonez MC und der Doppel-Mörder* – Der Hamburger Gangster-Rapper Bonez MC polarisiert durch seine Zusammenarbeit mit einem verurteilten Mörder aus Jamaika. Die Twitter-Community echauffiert sich, der 34-Jährige selbst zeigt sich unbeeindruckt. Das Ergebnis der Kollaboration lautet „International Criminal“ und ist Teil des Debütalbums vom Berliner Produzenten-Kollektiv KitschKrieg.

Dienstag, 28. Juli 2020: Deutschrapper Farid Bang und Kollegah zu Unrecht am Pranger: Kritik an „Spiegel“-Analyse* – Das Hamburger Nachrichtenmagazin „Spiegel“ sorgte für Irritationen und Kontroversen durch eine Deutschrap-Analyse. Betroffene sträubten sich auf Twitter gegen das Ergebnis und sahen sich zu Unrecht als frauenfeindliche Künstler dargestellt. Es steht der Verdacht im Raum, dass Songtexte falsch interpretiert wurden.

Montag, 27. Juli 2020: Bonez MC: Deutschrapper protzt mit sündteurem Angeber-Mercedes* – Der 187 Strassenbande-Boss Bonez MC ist für seinen sündhaft teuren Lebensstil bekannt und zeigt dies gerne auch seinen Fans. Dieses Mal hatte sich der 34-Jährige, der auf der Reeperbahn lebt, einen Mercedes-Benz gegönnt, der sich sehen lassen kann. Natürlich in der Luxus-Variante, versteht sich von selbst.

Montag, 27. Juli 2020: Gzuz tot: Grab für Deutsch-Rapper schon gekauft* – Für riesige Aufregung sorgten Aufnahmen eines Fotos, das den Grabstein von 187 Strassenbande-Mitglied Gzuz zeigt. Die Bilder wurden in der Instagram-Story von Kumpel Bonez MC geteilt und ließen die Fans darüber rätseln, ob ihrem Idol womöglich etwas zugestoßen sein könnte. Mysteriös: neben dem bürgerlichen Namen des Hamburgers waren auf dem Grabstein zudem ein Schwan und das Sterbedatum eingraviert, das sich auf den 19. Juni 2020 bezieht.