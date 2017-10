Es wäre der Kracher: Geht Boris Becker ins Dschungelcamp?

Boris Becker in einer Dschungelprüfung? Was unglaublich klingt, könnte tatsächlich schon sehr bald Wirklichkeit werden. Die Tennis-Legende soll nämlich ins Dschungelcamp einziehen.

Es wäre der TV-Kracher des Jahres: Boris Becker könnte sich schon sehr bald auf eine Pritsche im australischen Dschungelcamp legen, Känguru-Hoden essen und in Kakerlaken baden - je nachdem, in welche Dschungelprüfung er gewählt würde. Der ehemalige Tennis-Star hat der Bild-Zeitung bestätigt, dass er ein Angebot vorliegen hat, bei „I‘m a Celebrity - get me out of here“ teilzunehmen. Das ist die Original-Variante des Dschungelcamps aus Großbritannien.

Wieviel Geld bekommt Becker für seine Teilnahme?

Allerdings hat er das Angebot laut britischer Sun noch nicht angenommen - es gehe dabei aber nicht um die Frage, ob er teilnimmt, sondern lediglich, wieviel Geld er für seine Teilnahme am britischen Dschungelcamp bekommen soll. Ein so genannter Insider hat der Sun verraten, dass es dabei um einen Betrag von 500.000 Pfund gehen soll, das wären laut aktuellem Euro-Kurs knapp 560.000 Euro. Damit würde sich Boris Becker locker den Platz des am besten bezahlten deutschen Dschungelcamp-Teilnehmers aller Zeiten sichern. Sarah Kulka etwa stand 2015 noch ganz oben auf der Gehaltsliste und bekam 135.000 Euro. Gunter Gabriel toppte das ein Jahr später und bekam 195.000 Euro Gage. Da er allerdings den magischen Satz „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ sagte und das Camp vorzeitig verließ, fiel das Schmerzensgeld für ihn wahrscheinlich etwas geringer aus. Brigitte Nielsen ist immer noch Spitzenreiterin und hat am meisten Kohle eingesteckt dafür, dass sie sich sogar zweimal in den Regenwald schicken ließ: Sie bekam ebenfalls im Jahr 2016 satte 200.000 Euro.

Illustre „Stars“ könnten mit ihm einziehen

In der Vergangenheit hatte es mehrfach Berichte über die finanzielle Situation von Boris Becker gegeben, ein Gericht in London erklärte ihn für bankrott. Er selbst dementierte jedoch über seinen Anwalt, pleite zu sein. Dennoch spekuliert die Sun, dass das der Grund dafür ist, dass Boris Becker ins Dschungelcamp gehen möchte. Sollte er tatsächlich teilnehmen, könnte er dort auf folgende Mitinsassen treffen: das britische TV-Sternchen Charlotte Crosby aus der MTV-Show „Geordie Shore“, den Schauspieler Craig Charles, die so genannte TV-Persönlichkeit Danielle Armstrong, Jonny Mitchell von der englischen Variante von „Love Island“ (nicht zu verwechseln mit Sängerin Joni Mitchell), Calum Best vom britischen „Promi Big Brother“, den ehemaligen Rugby-Spieler Ben Cohen und Rapper Honey G (gut, dass die Briten vielleicht auch ihren „Honey“ bekommen).

Diese und noch weitere mögliche „Stars“ nennt jedenfalls die Sun -ähnlich illustre Gäste im britischen Dschungelcamp also wie in der deutschen Variante. Da wäre Boris Becker wohl das bekannteste Gesicht, auch auf der Insel. Es gibt übrigens auch jetzt schon das ein oder andere Gerücht, wer im Januar 2018 für uns ins Regenwaldlager einziehen soll.

Lebt Boris Becker nur noch auf Pump?

Video:Glomex