Tim Wiese nannte ihn "müden Sack" - jetzt hat Rentner traurige Nachricht

Update vom 5. August 2019: Ex-Fußballstar Tim Wiese nannte ihn einen "müden Sack", parkte ihn zu - und wurde dafür auch verurteilt. Für das Parken mit dem Lamborghini auf einem Behindertenparkplatz bekam der ehemalige Fußballprofi vom SV Werder Bremen mächtig Ärger mit der Justiz. Ein Rentner, den Tim Wiese mit seinem Luxus-Auto blockiert hatte, ließ sich das nicht gefallen, zerrte den Ex-Nationaltorhüter vor Gericht. Der Prozess schlug deutschlandweit hohe Wellen, brachte dem 92-jährigen Mann auch mediale Aufmerksamkeit.

Für die Boulevardzeitung Bild durfte der Rentner nun den Behindertenparkplatz-Test - und hat eine wichtige Botschaft. "Manche kommen erst nach 30 Minuten zurück. Oft sind sogar alle Plätze von Gesunden zugeparkt, sodass ich unverrichteter Dinge nach Hause fahren muss", schimpft der 92-Jährige. Der Test bestätigt seine Erfahrungen: Immer wieder parken Autofahrer rücksichtslos auf Behindertenparkplätzen, zeigen sich wenig einsichtig. Ähnlich wie Tim Wiese.

Meldung vom 4. Juli 2019: Bremen - Tim Wiese, schon auf dem Rasen zwischen Genie und Wahnsinn. Nach einem Gerichtsurteil in Bremen steht fest: Auch außerhalb des Platzes leistete sich der ehemalige Nationaltorwart und Torhüter vom SV Werder Bremen einen dicken Patzer.

Es ging vor dem Amtsgericht in Bremen um seinen Lamborghini, einen Behindertenparklatz und einen Rentner. Von dem Prozess gegen Tim Wiese berichtet nordbuzz.de*.

Tim Wiese vor Gericht in Bremen: Prozess wegen Lamborghini auf Behindertenparkplatz

Es war der 14. Mai 2018. Tatort: Kaufhaus Conrad in Bremen-Habenhausen. Tim Wiese kam - wie üblich - in seinem 390.000 Euro teuren Lamborghini Aventador (750 PS, 350 km/h) angefahren. Er parkte sein Luxus-Auto auf einem Behindertenparkplatz.

Hinzu kommt: Ein 92 Jahre alter Rentner wurde von dem Lamborghini so sehr blockiert, dass er nicht in der Lage war, in seinen VW Golf einzusteigen. Tim Wiese kehrte etwa nach 20 Minuten zu seinem Auto zurück.

Tim Wiese: Schwere Vorwürfe gegen Ex-Werder-Bremen-Star Tim Wiese

Nach seiner Rückkehr zum Lamborghini soll Tim Wiese nicht wirklich einsichtig gewesen sein. Im Gegenteil: Nach Aussagen des Zeugen soll der Ex-Fußballer den Rentner mit "Du alter Sack" und "Du müder" Sack beleidigt haben. Heftige Vorwürfe gegen den ehemaligen Star des SV Werder Bremen!

Tim Wiese legte den Fall vor dem Amtsgericht in Bremen anders da, wies die Anschuldigungen des Rentners zurück.

Tim Wiese: Richterin spricht Urteil gegen Ex-Fußballprofi von Werder Bremen

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von 60.000 Euro für Tim Wiese, da er als Vorbild für junge Menschen seine Funktion verfehle. Tim Wieses Verteidigung forderte hingegen einen Freispruch.

Dann traf die Richterin ihr Urteil - und das hatte es wirklich in sich! Die Richterin verurteilte Tim Wiese zu einer Geldstrafe von 25.000 Euro, eine Hammer-Strafe! Angesetzt wurden vom Gericht 25 Tagessätze à 1000 Euro.

Unter anderem sprach die Richterin die Respektlosigkeit von Tim Wiese an. Auch, weil er den Rentner geduzt hatte.

Bremen: Rentner wünscht sich Entschuldigung von verurteiltem Tim Wiese

Im Gerichtssaal war bei der Urteilsverkündung auch der 92-jährige Rentner anwesend. Neben dem Urteil hatte der Mann sich noch etwas anderes erhofft.

Über eine Entschuldigung von Tim Wiese hätte der 92-Jährige sehr gefreut. "Aber dass er ein unhöflicher Mensch ist, sieht man schon daran, wie er sich auf der Gerichtsbank hinflegelt", erklärte der Rentner gegenüber der Bild. Zufrieden klingt anders.

Das Urteil ist auch noch nicht rechtskräftig. Nach der Urteilsverkündung teilte Tim Wiese bereits mit, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Der ehemalige Werder-Star verließ daraufhin zügig das Gerichtsareal. Jedoch nicht im Lamborghini, sondern in einem SUV, wie die Bild berichtet.

