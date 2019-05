Beide Brustwarzen zu sehen! Model bemerkt Busenblitzer schnell, aber zu spät

Model Fernanda Liz sorgte mit ihrem gelben Rüschen-Kleid für einen echten Hingucker in Cannes (Frankreich).

Einen Knaller-Auftritt legte ein brasilianisches Model in ihrer kanariengelben Rüschen-Robe hin. Das auffällige Designer-Kleid gewährte plötzlich tiefe Einblicke.

Cannes - Model Fernanda Liz (28) hatte mit ihrer quietschgelben Designer-Robe in Cannes zu kämpfen. Das schulterfreie Couture Kleid von Designer Ali Karoui machte sich einfach selbstständig. Und dieser Fashion-Fauxpas auf dem Roten Teppich entging einfach niemanden. Die Fotografen knipsten wild drauf los.

Zur Filmpremiere von „Oh Mercy!“ (im Original „Roubaix, une lumière“) einem Thriller von Arnaud Desplechin war Fernanda Liz in dem auffälligen Kleid erschienen. Als das Model auf dem Roten Teppich für die Fotografen posierte, rutschte die wallige Robe und zeigte ein wirklich sehr tiefes Dekolleté. Es blitze mehr heraus als der 28-Jährigen lieb war.

Fashion-Panne in Cannes: Model gewährt tiefe Einblicke

Der schwere Stoff hatte das Oberteil der Robe wohl nach unten gezogen. Auf die Blitzer-Panne reagierte Fernanda Liz sofort. Mit ihren Händen verdeckte sie ihren Busen und zog die Kreation wieder an die richtige Stelle.

+ Etwas zu viel Dekolleté! Model Fernanda Liz verzückt mit Busenblitzer. © AFP / ALBERTO PIZZOLI

Nach der kleinen Panne auf dem Roten Teppich ging die Brasilianerin auf Nummer sicher. Beim weiteren Shooting hielt sie den Rock von ihrem Rüschen-Kleid lieber fest. Ob dieser freizügige Zwischenfall geplant war? Fernanda Liz folgen auf aktuell Instagram 421.000 Follower. Da ist noch Luft nach oben. Und die Konkurrenz im Fashion-Business schläft nicht. Topmodel Toni Garrn (26) sorgte in Cannes in einem sehr gewagten Outfit für Furore. Das Model heizte Diskussionen an.

