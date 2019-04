Deutschlands berühmtester Mode-Blogger gestorben - Zahlreiche Prominente trauern

Der Mode-Blogger und Influencer Carl Jakob Haupt starb am Karfreitag in den Armen seiner Ehefrau. Zahlreiche Fans und Prominente bekundeten ihr Beileid auf den sozialen Medien.

Im Alter von nur 34 Jahren verstarb am vergangenen Karfreitag, den 19. April, Deutschlands bekanntester Modeblogger Carl Jakob Haupt. Er verlor den Kampf gegen den Krebs.

Der 34-Jährige war unter anderem durch seine Ex-Frau, das It-Girl Bonnie Strange, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Doch der studierte Politikwissenschaftler machte sich in der Modewelt auch selbständig einen Namen. Mit seinem Blog „Dandy Diary“ kreierte er einen der frechsten Modeblogs Deutschlands und sorgte immer wieder für ungewöhnliche Aktionen, wie beispielsweise einen Laufsteg-Flitzer bei der „Dolce & Gabbana“-Show.

Carl Jakob Haupt: Bekannt für legendäre Parties

Auf seiner legendären Dandy-Diary-Party, die er zweimal im Jahr zur Fashion-Week schmiss, gab sich die gesamte Berliner Szene die Klinke in die Hand. Bis zu seinem Tod war der Mode-Blogger mit dem Model Giannina Haupt (25) verheiratet. Diese erzählte nun über Instagram vom Tod ihres Mannes und verfasste dazu eine rührende Nachricht.

"Die Liebe meines Lebens, die für immer meine Liebe bleiben wird, mein Herz ist von uns gegangen. Mein Ehemann Carl Jakob Haupt ist am Karfreitag in meinen Armen friedlich eingeschlafen", beschrieb sie ergreifend die letzten Minuten von Carl Jakob Haupt. "Er hat sich so verabschiedet, wie er es sich gewünscht hat. Nach Wochen des Kampfes gegen den Krebs. […] Jakob hat sich trotz der Krankheit nie beklagt. Er hat das Schöne im Leben betrachtet, war furchtlos und hat immer alles in vollen Zügen genossen“, schrieb Giannina Haupt.

Trauer um Carl Jakob Haupt: „Sein Licht wird niemals erlöschen!“

Unter dem emotionalen Post der 25-Jährigen reihen sich unzählige Beileidsbekundungen. Viele Fans zeigen sich ergriffen von Carl Jakob Haupts Schicksal. Darunter auch Stars wie Lena Meyer-Landrut: „Die Liebe bleibt“, schrieb die Sängerin und auch Thomas Hayo drückte sein Mitgefühl aus: „His light was so bright, it will always shine on!“ (“Sein Licht schien so hell, es wird niemals erlöschen!“).

Erst im September 2018 hatte Carl Jakob Haupt Giannina Petrovic auf Sizilien geheiratet. Teil der Hochzeitsgesellschaft waren damals auch die Kaulitz-Brüder. Nur sieben kurze Monate konnte das Ehepaar gemeinsam verleben, doch Giannina Haupt bereut nichts: "Wir haben jeden Tag so miteinander gelebt, als wäre er unser letzter. Wir haben bedingungslose Liebe gelebt. Auch wenn Jakob nur 34 Jahre alt geworden ist, hat er so viele Spuren hinterlassen."

