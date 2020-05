Cathy Hummels macht sich über Mager-Vorwürfe lustig - Fans reagieren entsetzt

Cathy Hummels wird für ihre schlanke Figur oft kritisiert. Jetzt wollte sie mit einem lustigen Foto kontern. Das ging allerdings nach hinten los.

Cathy Hummels wird auf Instagram zurzeit vermehrt wegen ihres schlanken Körpers angefeindet.

zurzeit vermehrt wegen ihres schlanken angefeindet. Mit einem lustig gemeinten Foto wollte sich die Ehefrau von BVB -Star Mats Hummels* nun wehren.

wollte sich die von -Star Mats Hummels* nun wehren. Das Foto hat Cathy Hummels jedoch noch mehr Vorwürfe eingebracht.

München/Dortmund - Cathy Hummels* (32) scheint es ihren Followern einfach nicht recht machen zu können. Egal, wie sehr die Ehefrau von Mats Hummels* (31) versucht, die Sympathien der Instagram-User zu gewinnen - sie scheint von einem Fettnäpfchen ins Nächste zu treten.

Cathy Hummels: Gewicht der Ehefrau von BVB-Spieler Mats Hummels ist durchgängig Thema auf Instagram

Seit kurzem sorgt die BVB-Spielerfrau, die jetzt in der Coronavirus-Pandemie auch eigenen Mundschutz verkauft*, wieder mit ihrer Figur für Aufsehen. Die 32-Jährige soll deutlich abgenommen haben, schockiert auf Instagram immer öfter mit Mager-Fotos (alle Artikel zu Promis und TV bei RUHR24.de*).

In den Kommentaren ihrer Instagram-Fotos ist das Gewicht der Influencerin deshalb durchgängig ein Thema. Immer mehr Fans machen sich Sorgen umCathy Hummels, die selbst angibt, seit ihrem 16. Lebensjahr auf Zucker zu verzichten*.

Cathy Hummels: BVB-Spielerfrau bekommt auf Instagram harte Kommentare zu ihrem Körper

"Wenn ich dieses Video sehe, habe ich das Gefühl, ich sehe eine kranke Person, die den Bezug zu ihrem Körper verloren hat. Pass bitte auf dich auf!", schreibt eine Followerin unter einem von Cathy Hummels vielen Workout-Videos, die die Influencerin regelmäßig auf Instagram hochlädt.

Manche Fans schlagen jedoch auch schärfere Töne an: "Es ist echt unangenehm dir zuzuschauen, besonders bei den Planks sieht man jede einzelne Rippe", teilt ein Follower seine Meinung mit. Ein anderer schreibt über Cathy Hummels Figur: "Für alle jungen Mädels da draußen, die dich als Idol sehen, ist das leider sehr erschreckend."

Cathy Hummels: Ehefrau von BVB-Profi Mats Hummels bittet Fans auf Instagram um Verständnis

Und Cathy Hummels? Die Spielerfrau versucht sich seit Wochen mit allen Mitteln zu rechtfertigen. Unter ihren Fotos bittet sie ihre Fans beispielsweise darum, kein Bodyshaming mehr zu betreiben (alle Artikel zu Cathy Hummels*)

Video: Cathy Hummels - „Ein paar Kilo mehr standen mir echt besser“

Vor kurzem plädierte Cathy Hummels außerdem auf Verständnis, indem sie angab, sich selbst mit zwei bis drei Kilos mehr wohler zu fühlen. Außerdem teilte sie ihren Fans mit, gerade alles zu versuchen, um wieder fleißig zuzunehmen. Die negativen Kommentare rissen dennoch nicht ab.

Cathy Hummels' Reaktion auf Mager-Vorwürfe kommt bei Instagram-Followern nicht gut an

Am Dienstag versuchte Cathy Hummels deshalb etwas Neues: Mit einem ironischen Foto wollte die Spielerfrau ihre Kritiker verstummen lassen. Auf dem Foto zu sehen:Cathy Hummels, die in einer dick gepolsterten Jacke posiert. Dazu schreibt sie: "Wenn man keine Kurven hat, dann trägt man einfach seine Lieblings XXL Daunenjacke - so geht das also mit dem Zunehmen."

Bei ihren Fans kommt der sarkastische Umgang von Cathy Hummels mit ihrem Gewicht allerdings überhaupt nicht gut an: "Ein ernstes Thema so ins Lächerliche zu ziehen...soviel zum Thema Vorbildfunktion", schreibt eine Followerin.

+ Seit Jahren muss sich Cathy Hummels (hier bei der EM 2012) für ihr Gewicht rechtfertigen. © Andreas Gebert/dpa

Instagram-Follower kritisieren Cathy Hummels' sarkastischen Umgang mit Gewicht: "Krankheit hat einen Namen"

"Kokettieren ist nicht angesagt, die Krankheit hat einen Namen", kritisiert eine andere. Eine dritte Followerin schreibt sogar: "Ich glaube sie hat echte Probleme und damit meine ich nicht das Gewicht."

Cathy Hummels ist auf die Reaktionen ihrer Follower bislang nicht eingegangen - vielleicht hat die Spielerfrau sie gar nicht gelesen. Zu wünschen wäre es ihr. lis

