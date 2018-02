Fans drehen durch: Cathy Lugner in Strapsen

Cathy Lugner hat oft weit weniger an.

Für ihre freizügigen Fotos ist Cathy Lugner, Ex-Frau des österreichischen Opernball-Veranstalters Richard Lugner, bekannt. Nun bringt sie ihre Instagram-Follower mit einem Bild in Dessous und Strapsen um den Verstand.

Berlin - Bei ihrem Auftritt in der RTL2-Dating-Show „Naked attraction“ hat Cathy Lugner (28) am vergangenen Montag bereits die Hüllen fallen lassen. Nun bringt die 28-Jährige, die viele noch unter „Spatzi“ kennen, ihre Fans mit einem Instagram-Foto um den Verstand. Den Kosenamen hat „Spatzi“ ihrem Ex-Mann, dem österreichischen Bau-Löwen und Opernball-Veranstalter Richard Lugner (85), zu verdanken.

Das Foto zeigt Cathy Lugner in durchsichtiger, roter Spitzen-Unterwäsche samt Strapsen. Ihre Brüste sind nur mit einem Herz-Emoticon verdeckt. Dazu schreibt die 28-Jährige: „Gute Nacht ihr Schätze“.

Mit diesem Foto hat sie ihre Fans aber eher um den Schlaf gebracht. In den Kommentaren unter dem Post überschlagen sich begeisterte Follower mit Komplimenten: „Erotik pur“, „Alle Achtung! Steht dir sehr gut. Siehst atemberaubend aus“ oder „Gute Nacht du wunderbare Aphrodite“. Andere wünschen sich noch mehr zu sehen: „Geiles Bild gibt es das auch ohne das Herz da ???“

Wenige andere mahnen die rheinland-pfälzische Blondine zu mehr Zurückhaltung und sorgen sich um ihren Nachwuchs: „Ach Cathy denke doch mal an dein Kind. Mobbing in der Schule ist bei dieser Zurschaustellung vorprogrammiert“, heißt es in einem Kommentar.

Die 28-Jährige ist bekannt für ihre freizügigen Bilder, Fotoshootings beim „Playboy“ oder ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“. Mit mehr als 90.000 Followern ist sie ein waschechter Instagram-Star.

va