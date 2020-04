Schlager-Star plötzlich gestorben: Kollegen reagieren schockiert

Die Schlager-Welt trauert um einen seiner Musiker. Er wurde nur 49 Jahre alt. Seine Kollegen reagierten geschockt und fassungslos auf die Nachricht.

Freiburg - Die Schlager- und Volksmusik-Band die Feldberger trauert um eines ihrer Mitglieder. Chris Laubis starb am Donnerstag, wie die Gruppe auf ihrer Facebook-Seite bestätigte.

Demnach starb der 49-Jährige „nach einem schweren Arbeitsunfall“. Die drei Bandkollegen Hansy Vogt, Lothar Böhler und Joe Kuttruff sind nach eigener Aussage „fassungslos“ und schrieben weiter: „Wir schaffen es gerade nicht, unsere Gedanken zu formulieren und melden uns in den nächsten Tagen bei Euch - wir müssen zuerst alles realisieren.“

Schlager-Star stirbt nach Unfall bei Waldarbeiten

Nach Angaben der Bild ereignete sich der Arbeitsunfall, der zum Tod des Musikers führte, bei Waldarbeiten und das bereits am vergangenen Dienstag. Laubis habe im Höllental im Schwarzwald einen Baum fällen wollen. Dabei traf der Stamm den Musiker demnach am Bein und verletzte ihn so schwer, dass dieser mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik in Freiburg geflogen werden musste. Am Donnerstagmorgen sei Laubis dann seinen schweren Verletzungen erlegen, heißt es weiter.

Bei den Feldbergern spielte Chris Laubis die steirische Harmonika und sang auch. Er gehörte mit Vogt und Böhler zu den Gründungsmitgliedern der Schlager-Band, die schon seit 1987 bestand. Die Band gründete sich, als Laubis gerade einmal 16 Jahre alt war und feierte im süddeutschen Raum schnell erste Erfolge.

Den Durchbruch schafften die Feldberger dank eines Auftritts in Dieter Thomas Hecks „Schlagerparade“ in der ARD. Hier landeten sie mit dem Lied „Musik macht Herzen munter“ auf Platz eins und waren anschließend des Öfteren in TV-Sendungen zu sehen. Ein weiterer Meilenstein der Bandgeschichte stammt aus dem Jahr 2009: Im „ZDF Fernsehgarten“ stellten die Feldberger über die gesamte Saison in jeder Folge ein Lied vor.

