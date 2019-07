Costa Cordalis ist tot - Katzenberger-Mutter und Jürgen Drews reagieren geschockt

Schlager-Star Costa Cordalis ist tot. Der Sänger starb im Alter von 75 Jahren, wie sein Sohn Lucas Cordalis bestätigte.

Update vom 3. Juli, 20.03 Uhr: Nun gibt es die ersten Reaktionen auf den Tod von Schlager-Star Costa Cordalis. Bereits bevor Sohn Lucas den Tod seines Vaters offiziell verkündete, postete Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, die mit Costas Sohn Lucas verheiratet ist, eine vermeintlich Trauerreaktion auf Instagram. Darauf zu lesen: „Das Leben ist wie Eiscreme. Genieß es, bevor es dahinschmilzt“. Dazu schrieb sie: „Ohne Worte“. Tochter Daniela Katzenberger reagierte auf den Post mit einem traurigen Smiley.

Auch die Schlager-Kollegen von Costa Cordalis haben sich bereits zu Wort gemeldet und zeigen sich bestürzt von der Nachricht. Bernhard Brink schrieb via Facebook: „Wieder ist einer meiner alten Weggefährten gegangen. Meine Gedanken sind bei Costa und seiner Familie. Es war toll, ihn gekannt zu haben. Wir werden ihn alle vermissen.“

Mallorca-König Jürgen Drews zeigte sich geschockt von der Todesmeldung. Er schrieb ebenfalls via Facebook zu einem gemeinsamen Bild von sich und Costa Cordalis: „Das macht mich wirklich sehr, sehr traurig (...). Costa war immer ein absolut liebenswerter, netter und höflicher Mensch. (...) Costa, wir werden Dich sehr vermissen. In Gedanken sind wir bei Ingrid, den Kindern und der ganzen Familie.“

Und auch Mallorca-Star Mickie Krause verfasste ein paar Worte für den verstorbenen Kollegen: „Costa war ein sehr angenehmer Mensch mit einem großen Herz! Er hat immer nur das Gute im Menschen gesehen!“

Erstmeldung 3. Juli 2019: Costa Cordalis ist tot - Todesursache bleibt ein Geheimnis

Mallorca - Schlager-Ikone Costa Cordalis ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Sein Sohn Lucas Cordalis bestätigte den Tod seines Vaters laut einem Medienbericht.

Demnach starb Costa Cordalis bereits am Dienstagnachmittag auf Mallorca im Kreise seiner Familie. Lucas Cordalis sagte gegenüber dem Berliner Kurier: „Wir sind alle tieftraurig über den Verlust. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er wollte die Menschen glücklich machen und das ist ihm auch gelungen. Er wird uns allen sehr fehlen.“

Costa Cordalis hinterlässt neben seiner Frau Ingrid Cordalis drei gemeinsame Kinder aus der Ehe: Neben Sohn Lucas die beiden Töchter Kiki und Eva Cordalis.

Costa Cordalis ist tot: Todesursache nicht offiziell bekannt

Zur Todesursache bei Costa Cordalis machte die Familie bislang keine Angaben. Allerdings sagte Sohn Lucas zu dem Blatt: Sein Vater Costa Cordalis sei „friedlich eingeschlafen“

Costa Cordalis musste aber bereits Anfang des Jahres in ein Krankenhaus eingeliefert werden und dort längere Zeit behandelt werden. Als Grund wurde ein Schwächeanfall genannt. Bereits zuvor war allerdings bekannt geworden, dass Costa Cordalis Wassereinlagerungen im Körper hatte.

Den Schwächeanfall Anfang des Jahres führten Sohn Lucas Cordalis und seine Frau Daniela Katzenberger auf einen jahrelangen Raubbau am eigenen Körper des Sängers zurück. So litt Costa Cordalis bereits seit Jahren an sehr starken Rückenschmerzen und musste bereits vor fünf Jahren an der Wirbelsäule operiert werden. Der Bühne blieb der leidenschaftliche Musiker aber nie lange fern.

Costa Cordalis: Lieder die die Nation mitsang

Der 1944 in Mittelgriechenland geborene Künstler mit der dunklen Lockenmähne war mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen. Seine erste Platte brachte er 1965 heraus - eine deutsche Version von Elvis Presleys „Crying in the Chapel“ mit dem Titel „Du hast ja Tränen in den Augen“. Der Durchbruch gelang in den 70er Jahren mit Liedern über „Carolina“ (1973), „Anna Lena“ (1974) und „Anita“ (1976), einer schwarzhaarigen Schönheit aus Mexiko. Der Ohrwurm wurde zu Cordalis' größtem Hit.

Auch an TV-Shows nahm er teil, so etwa 2004 an der ersten Ausgabe des RTL-Dschungelcamps - aus der Cordalis prompt als Sieger hervorging. In späteren Jahren plagten den Künstler immer wieder gesundheitliche Probleme. Nach einer Bandscheiben-OP kollabierte er 2013 in Chemnitz auf der Bühne, 2017 brach er sich nach einem Sturz im Badezimmer den Knöchel. „Ich bin ein Kämpfer!“, betonte er damals in Interviews - und schaffte es noch einmal zurück ins Showgeschäft.

Costa Cordalis: Familie mit Frau Ingrid und drei Kindern

Mit seiner Ehefrau Ingrid hat Cordalis drei Kinder. Schon seit vielen Jahren verbrachte das Paar die meiste Zeit des Jahres mit der Familie - darunter Sohn Lucas und dessen Ehefrau Daniela Katzenberger (32) - in Santa Ponça auf Mallorca. Auf der Insel war er auch häufig in den Partyclubs am Ballermann aufgetreten.

Video: Costa Cordalis Anfang 2019 wegen Schwächeanfall im Krankenhaus

rjs/dpa