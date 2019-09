Daniela Katzenberger im Borat-Mankini - kurioser Badeanzug sorgt für Brusthaar-Schreck

Im Badeanzug macht Daniela Katzenberger meist eine glänzende Figur. Gelingt ihr das auch in diesem winzigen Stück Stoff?

Mallorca - Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft - oder eben auch die Liebe. Was Lucas Cordalis seiner Daniela aber hier überreichte, stieß augenscheinlich auf wenig Begeisterung. Mit schmollendem Blick präsentiert sich das TV-Sternchen in ihrem neuen Einteiler, ganz zur Freude ihres Gatten, der seinen ausgestreckten Daumen in die Kamera hält.

Daniela Katzenberger bekommt Badeanzug geschenkt: Er zaubert ihr Haare auf die Brust

„‚Ich habe dir einen neuen Badeanzug bestellt’“, hat er gesagt ...“, beschwert sich die Blondine via Instagram. Ausführen wird sie das kuriose Stück allerdings wohl eher selten. Denn schmeichelhaft ist er definitiv nicht. Er zaubert der 32-Jährigen nämlich plötzlich unschöne Haare auf die Brust.

Auf dem Anzug ist ein männlicher Torso abgebildet inklusive üppiger Körperbehaarung. Bedeckt wird er in der Abbildung von einem grünen, aus den Borat-Filmen bekannten, Mankini.

Im Hause Katzenberger/Cordalis neckt man sich offenbar gerne, Daniela hatte prompt einen Konter parat: „‚Hab noch mehr rosa Bettwäsche bestellt’ ... hab ich dann gesagt“, berichtet sie.

Daniela und Lucas necken sich - gibt es bald noch mehr alberne Geschenke?

Wir dürfen gespannt sein, ob wir noch mehr Geschmacks-Verirrungen erwarten dürfen. Der Brusthaar-Badeanzug wird allerdings schwer zu toppen sein.

Sowieso traut sich Daniela auch gerne ohne Oberteil auf Fotos, manchmal gibt Lucas allerdings den Sittenwächter und sorgt dafür, dass nicht allzu viel blanke Haut aufs Bild gerät.

mb