Daniela Katzenberger postet Cellulite-Foto im Bikini - aus diesem Grund

Daniela Katzenberger wollte früher ein berühmtes Playmate werden - mit einem perfekten Körper. Jetzt zeigt die Katze, wie herrlich unperfekt sie ist.

Mallorca - Perfekt gestylt und meistens stark geschminkt: Dieses Bild haben die meisten Fans im Kopf, wenn sie an die „Katze“ Daniela Katzenberger denken. Doch weit gefehlt. Der TV-Star (30) beweist viel Mut mit einem Foto, das intime Problemzonen ganz ungeschönt und offen zeigt. Die 30-Jährige postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto im Bikini, während sie mit Tochter Sophia spielt. An den Oberschenkeln sind einige Dellen zu erkennen. Die Katze, die noch ein zweites Kind möchte, verzichtet sogar auf einen Filter, um etwas nachzuhelfen.

Warum macht der TV-Star das? Ganz einfach: Daniela hat eine wichtige Botschaft für alle Frauen: „Fast jede Frau hat Cellulite“ schreibt die Ehefrau von Lukas Cordalis (49) neben ihr Foto und ermutigt andere Frauen, zu ihrem Körper zu stehen.

Einfach schön ‍♀️‍♀️ Ps. Ja, ich weiß, aber so what ? Fast jede Frau hat Cellulite Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am 3. Jul 2017 um 7:25 Uhr

Doch damit nicht genug: Es folgen mehrere Fotos, die Daniela ungeschminkt und mit zerzausten Haaren zeigen. Viele Fans sind etwas verwirrt. So natürlich und ungestylt kennt man die Mama gar nicht. Am Donnerstag schrieb die „Katze“ bei Instagram: „Guten Morgen. Ich bin die Daniela Katzenberger, für alle, die mich gerade nicht erkennen, haha.“

Guten Morgen Ich bin die Daniela Katzenberger, für alle die mich gerade nicht erkennen, ha,ha Keine Ahnung was passiert ist, ich habe nur geschlafen (Nein, nicht mit Lucas, ihr Ferkel ) Bitte sagt mir, dass ihr morgens auch nicht besser ausseht, sonst fühle ich mich jetzt echt alleine Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am 6. Jul 2017 um 0:07 Uhr

Bei den 645.000 Followern kommt diese erfrischende Ehrlichkeit gut an. Egal ob mit Augenringen oder Dellen am Po - die Fans stehen hinter Daniela Katzenberger. „Ist doch egal mit Cellulite. Habe ich auch - Du bist spitze“, meint Fan Agi. Und Romula schreibt: „Hauptsache kein Knochen-Gestell. Was zum Anfassen.“

☀️☀️☀️‍♀️‍♀️ Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am 3. Jul 2017 um 7:02 Uhr

