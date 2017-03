Echo-Überraschung: Darum fehlt Helene Fischer auf der Liste

Berlin - Was wäre der Musikpreis „Echo“ ohne Helene Fischer? Die Zuschauer werden es heuer herausfinden. Die Sängerin ist diesmal nicht nominiert.

16 Auszeichnungen hat Helene Fischer (32) bereits beim „Echo“ abgeräumt. 2015 und 2016 erhielt sie jeweils sogar die meisten ECHOs an einem Abend - vier Stück pro Jahr. Heuer wird die beliebte Schlagersängerin aber das erste Mal seit 2011 leer ausgehen.

Der Bundesverband der Musikindustrie gab am Mittwoch die Nominierten für die 26. „Echo“-Verleihung bekannt, die am 6. April in Berlin stattfindet. Andrea Berg ist dabei, Udo Lindenberg, Maite Kelly, Andreas Gabalier und viele weitere Musiker. Helene Fischer aber fehlt auf der Liste.

„Weihnachten“ ist zu alt

Dahinter steckt eine Regeländerung. Nominiert werden nur Alben, deren Basis-Version nicht älter als zwölf Monate ist und nicht bereits einen Preis in der Vergangenheit erhalten hat, erklärt der Bundesverband der Musikindustrie der Bild.

Das Album „Weihnachten“ kommt also nicht in Betracht, obwohl Helene Fischer 2016 damit sehr erfolgreich war. Es erschien 2015 und wurde bereits mit drei „Echos“ bedacht. Dank der alten Regelung räumte Helene Fischer mit ihrem Album „Farbenspiel“ in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den Preis für das beste Album ab.

