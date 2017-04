Von Luxus-Bude getrennt: Demi Moore verkauft dieses Penthouse

New York - Schauspielerin Demi Moore (54) ist ihr Luxus-Penthouse im Big Apple los geworden. Der Käufer griff dabei tief in die Tasche.

Die US-Schauspielerin Demi Moore (54, „Der große Crash - Margin Call“) hat sich von ihrem Luxus-Penthouse am New Yorker Central Park getrennt. Nach US-Medienberichten zahlte ein unbekannter Käufer für die dreistöckige Wohnanlage mit 17 Zimmern 45 Millionen US-Dollar (etwa 42 Millionen Euro). Die New York Post und Architectural Digest verwiesen auf einen entsprechenden Eintrag bei der New Yorker Immobilienbehörde.

Die auf Luxusobjekte spezialisierte Maklerfirma hatte die Wohnung in dem 1930 gebauten „San Remo“-Apartmenthaus als das „ultimative dreistöckige Penthouse hoch über dem Central Park“ angepriesen. Die 27. Etage allein bietet fünf Schlafzimmer, das 28. Stockwerk ist von einer riesigen Terrasse mit Blick über Manhattan umgeben. Sie möchten einen Blick in das Penthouse werfen? Dann schauen Sie sich einfach das Video an:

Moore hatte die Wohnung für sieben Millionen Dollar gekauft

Zusammen mit ihrem damaligen Mann Bruce Willis (62, „Stirb langsam“) hatte Moore die Art-Deco-Wohnung 1990 für rund sieben Millionen Dollar gekauft, wie „Variety“ berichtete. Die Eltern von drei Töchtern trennten sich 1998 nach knapp elf Jahren Ehe.

Moore bot das Penthouse wiederholt zum Verkauf an, der Höchstpreis von 75 Millionen Dollar im Jahr 2015 wurde später auf 59 Millionen Dollar gesenkt.

