Dieter Bohlen: Comeback von Modern Talking? Ist ER der neue Thomas Anders?

Dieter Bohlen lässt bei Instagram die Gerüchteküche brodeln. Gibt es etwa ein Comeback von Modern Talking? Und ist dieser beliebte Sänger der neue Thomas Anders?

Dieter Bohlen sorgt bei Instagram für Gerüchte

Plant der Poptitan etwa ein Comeback von Modern Talking?

Pietro Lombardi soll den Gerüchten nach der neue Thomas Anders werden

Hamburg - Mit der Wahnsinns-Meldung, das er bald wieder auf Tour geht, sorgte Dieter Bohlen bei seinen Fans gerade für einen wahren Freudentaumel. Kommt jetzt auch noch das lang ersehnte Modern Takling-Comeback? Ein Bild, das der Poptitan kürzlich auf Instagram teilte, gibt Hoffnung auf eine Rückkehr der Band in Neubesetzung, wie nordbuzz.de* berichtet.

Dieter Bohlen: Comeback von Modern Talking nach 16 Jahren? Instagram-Foto lässt Fans ausrasten

Es war der 7. Juni 2003, als Dieter Bohlen und Thomas Anders im Rahmen ihres Rostocker Konzert den anwesenden 25.000 Fans die traurige Botschaft verkündeten: Modern Talking gibt es nicht mehr! Nach über 5,7 Millionen verkaufter Platten und Hits wie Auf und ab Über 5,7 Millionen Platten und etlichen Nummer-Eins-Singles wie "You’re My Heart, You’re My Soul", “Cheri, Cheri Lady” oder “Brother Louie” war das erfolgreiche Pop-Duo im Streit auseinander gegangen. Kommt jetzt nach 16 Jahren das große Comeback in neuer Besetzung?

Modern Talking: Comeback mit Pietro Lombardi als Thomas Anders? Schnappschuss mit Dieter Bohlen verwirrt

Ein direktes Comeback von Modern Talking wird es zwar nicht geben. Auch wenn Bohlen-Schützling Pietro Lombardi gar keine schlechte Figur als Thomas Anders-Double macht, wie ein lustiges Instagram-Bild von Dieter Bohlen beweist. Der Schnappschuss zeigt die beiden mit ulkigen 80er-Jahre Perücken im Stil von Modern Talking und kommt bei den Fans des Poptitans super an: "Ihr seid einfach das lustigste Team überhaupt! Hab mich kaputt gelacht!" oder "Pietro Anders?" lauten die Kommentare der amüsierten Follower. Dass sich Dieter Bohlen für keinen Scherz zu schade ist, bewies er gerade in "Dieters Tageschau" als er ein Live-Video von einer Flugzeug-Toilette sendete, wie auf nordbuzz.de* zu lesen ist.

Dieter Bohlen hat Mega-Geschenk für alle Fans von Modern Talking

Doch einen kleinen Trost hat Dieter Bohlen für alle Modern Talking-Fans: Der DSDS-Juror verkündete per Video-Botschaft: "Alle Follower haben es sich gewünscht: Nach 16 Jahren werde ich mein erstes und einziges Open-Air Konzert machen. In der Zitadelle Berlin am 31.8.19!" Im Alleingang werde er alle Modern Talking-Hits performen und ordentlich die Bühne rocken, so der Poptitan.

