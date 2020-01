Dieter Bohlen schickt heiße Urlaubsgrüße: Seine Carina zeigt ihr Traum-Dekolleté

Nach den Dreharbeiten zu DSDS hat sich der Pop-Titan eine Auszeit auf den Malediven gegönnt. Seine heiße Freundin Carina darf da natürlich nicht fehlen.

Dieter Bohlen (65) ist seit 2002 Jury-Mitglied der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ .

(65) ist seit 2002 Jury-Mitglied der Casting-Show . Zusammen mit seiner Langzeit-Freundin Carina Walz (35) verbringt der Pop-Titan seinen Urlaub gerade auf den Malediven .

(35) verbringt der Pop-Titan seinen Urlaub gerade auf den . Auf seinem Instagram-Account postet Dieter Bohlen freizügige Urlaubsgrüße seiner Freundin.

Malediven - Er ist ein bekannter Musiker, Musikproduzent und TV-Entertainer. Zurzeit ist er als Jury-Mitglied bei DSDS auf RTL zu sehen. Die Dreharbeiten sind allerdings schon abgeschlossen, danach ist der 65-Jährige erst einmal mit seiner Freundin auf eine Insel im Indischen Ozean geflogen. Erholung pur!

Dieter Bohlens heiße Freundin - sie posiert im freizügigen Bikini

Mit einem breiten Lachen strahlt Carina Walz in die Kamera. Doch die Augen wandern schnell nach unten. In einem knappen Bikini posiert sie im glasklaren Wasser. Zu dem Foto schreibt Dieter Bohlen: „Einen schönen Sonntag. Hoffe euch allen gehts gut. That’s how Carina likes to be. On the Maledives.“ Die beiden scheinen ihren Urlaub in vollen Zügen zu genießen.

Fans sind begeistert - „Mega schöne natürliche Frau“

Nicht nur Dieter findet die Mutter seiner Kinder total toll, auch seine Fans sind von Carina begeistert. Unter dem Bild häufen sich die Kommentare. „Toller Schnappsch uss“, „Eine mega schöne natürliche Frau“ oder „Das Bild erinnert mich an einen Bond-Film “, schreiben die Instagram-User. Eine Followerin ist ganz überrascht von Dieters Post: „Dieter, das kenne ich gar nicht von dir, dass du deine Partnerin so zeigst. Bis jetzt war das nicht der Fall. Irgendetwas hast du wieder vor.....?“

Dieter Bohlen: Im Urlaub vertreibt er sich die Zeit mit Wasserski fahren

Doch die beiden spazieren nicht nur am Strand entlang und genießen die Zweisamkeit, der 65-Jährige braucht anscheinend auch Action in seinem Leben. Auf seinem Instagram-Account postet er ein Video beim Wasserski fahren. Der Pop-Titan hat sichtlich Spaß! Dazu schreib er: „Wasserski ist das Geilste überhaupt. Eine schöne Fahrt in die Woche.“ Darunter setzt er die Hashtags #happyweek #enjoymyholiday.

