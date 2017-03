Dresden ehrt Roland Kaiser als Botschafter der Stadt

Dresden - Schlagersänger Roland Kaiser bekommt die Ehrenmedaille von Dresden.

Der Stadtrat habe am Vorabend dem entsprechenden Vorschlag einer Bürgerin zugestimmt, sagte eine Rathaussprecherin am Freitag. Es werde die Verbundenheit des Sängers mit der sächsischen Hauptstadt und sein soziales Engagement gewürdigt. „Roland Kaiser ist ein vorbildlicher Botschafter der Stadt Dresden, als Künstler, aber auch als sozial engagierte Persönlichkeit“, heißt es in der Begründung. Die seit 2014 vergebene Ehrenmedaille aus Silber wurde bisher sechs Mal verliehen.

Der gebürtige Berliner sorgt mit seinen Sommerkonzerten regelmäßig für eine „Kaisermania“, zu der alljährlich Fans nicht nur aus Deutschland anreisen. Er ist der Elbestadt seit dem ersten Besuch 1990 eng verbunden, spendete 2013 seine Gage für Flutopfer und -helfer und machte der Stadt mit seinem Titel „Affäre“ eine offizielle Liebeserklärung.

dpa