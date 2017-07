Trotz Hasswelle: Dunja Hayali schreckt nicht vor Kritikern zurück 

Obwohl sie auf Facebook jeden Tag mit neuen Hasskommentaren konfrontiert wird, steht Dunja Hayali weiter zu ihrer Meinung und versucht, das Image der sogenannten „Lügenpresse“ aufzupolieren.

Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali lässt sich in ihrer klaren Haltung rund um die Themen Flüchtlingskrise und Rechtsextremismus von Hasskommentaren weiterhin nicht abschrecken und sucht vielmehr die Auseinandersetzung mit ihren Kritikern. "Wir stehen in der Pflicht, uns zu erklären, mehr Transparenz zu schaffen, uns den vielen Fragen zu stellen, die die Menschen haben", sagt die 43-Jährige der Wochenzeitung "Die Zeit" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch.

„Diese Tür lässt sich nicht einfach so schließen“

Hayali ist in E-Mails und sozialen Netzwerken täglich Kritik und Hasskommentaren ausgesetzt. Im August 2015 erklärte sie auf Facebook, dennoch weiterhin alles zu lesen und sich mit den Kommentaren auseinanderzusetzen. Damit habe sie eine Tür geöffnet, sagt Hayali nun. "Vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ich die Tür zumachen muss, weil das alles zu viel wird, auch die Erwartungshaltung", sagte die Moderatorin. "Doch einfach so lässt sich diese Tür nicht mehr schließen." Jetzt sei zudem "nicht die richtige Zeit, um sich als Journalist in seine Komfortzone zurückzuziehen".

AFP