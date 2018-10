Für 432.500 Dollar versteigert: Dieses Bild hat ein ein Computer gemalt

Anstelle einer Künstlersignatur gibt es eine mathematische Formel

+ © AFP / TIMOTHY A. CLARY "Edmond Belamy“ ist das erste versteigerte Kunstwerk, das von einem Algorithmus gemalt wurde. © AFP / TIMOTHY A. CLARY

Beim Auktionshaus Christie's in New York ist am Donnerstag erstmals ein Kunstwerk unter den Hammer gekommen, das nicht von einem Menschen, sondern mittels eines Algorithmus gemalt wurde.