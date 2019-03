Er wurde nur 56 Jahre alt: Sänger von legendärer Band gestorben

Fans trauern um Ranking Roger. Der Sänger war Teil einer wegweisenden Band. Jetzt starb er im Alter von nur 56 Jahren.

London - Ranking Roger ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Der Frontmann der Band The Beat verlor offenbar den Kampf gegen den Krebs. Die Musikgruppe bestätigte den Tod auf Twitter.

"R.I.P. Ranking Roger! Er ist heute im Kreise seiner Familie friedlich zuhause eingeschlafen", heißt es auf dem offiziellen Account der Band. Und weiter: "Er war ein Kämpfer."

RIP @RankingRoger who sadly past away peacefully at home with family by his side early today. Roger was a fighter. ❤️ pic.twitter.com/lIOh2XwFwx — The Beat (@TheBeat) 26. März 2019

Top-Hits „Mirror In The Bathroom“ und „Can't Get Used To Losing You“

Ranking Roger, der mit bürgerlichem Namen Roger Charlery hieß, war an einem Gehirntumor sowie an Lungenkrebs erkrankt. Bereits im vergangenen August hatte der Sänger einen Schlaganfall erlitten, wie der Mirror berichtet. Die letzten Monate waren für den Musiker vermutlich reine Qual. „Seine Familie möchte allen für die Unterstützung während dieser schweren Zeit danken", schreibt die Band zudem.

Ranking Rogers Band The Beat löste in den Achtzigern mit ihrem exotischen, aber zugleich poppigen Ska-Sound einen Hype aus. Die Top-Hits aus jener Zeit wie „Mirror In The Bathroom“ und „Can't Get Used To Losing You“ laufen noch heute bei manchen Radiosendern. Der Song „Save It For Later“ wurde später mehrmals gecovert - darunter auch eine Version von Pete Townshend.

Der bekannteste Song bleibt aber wohl „Mirror In The Bathroom“ - trotz seines seltsamen Textes ein absoluter Gute-Laune-Song:

Ranking Roger: seine Karriere

Der Aufstieg der Band sollte allerdings nicht lange anhalten. Bereits 1983 löste sich The Beat auf. In der Folge schloss sich Ranking Roger mit The-Beat-Co-Sänger Dave Wakeling zusammen und gründete die Band General Public. Später war er solo unterwegs.

Doch im Jahr 2000 fand sich die Band in veränderter Besetzung wieder zusammen und brachte schließlich 2016 erstmals seit 30 Jahren ein Album namens „Bounce" auf den Markt. Die letzte Platte, „Public Confidential", des Musikers erschien im Januar 2019.

Das Vermächtnis des karibischen Sängers wird wohl noch lange nachhallen.

