ESC 2019: Helena Fürst soll aussehen wie Madonna - und reagiert erstaunlich auf Vergleiche

So kann man auch mit böser Internet-Häme umgehen: Ein Dschungelcamp-Star reagierte auf bösen Spott rund um den ESC und Madonna-Vergleiche ziemlich überraschend.

Tel Aviv - Sachen gibt‘s! Da treten 26 Länder beim Eurovision Song Contest an und versuchen, sich mit Gesangs- und Performance-Leistungen zu überbieten. Und am Ende reden so viele doch nur über den Auftritt einer Frau, die außer Konkurrenz performte: Pop-Legende Madonna.

Die Madonna-Show beim ESC bot nicht nur gesanglich diverse Misstöne. Und mit ihrem Umgang damit Anlass für Kritik. Auch mit ihrer exzentrischen Optik bot sie Anlass für Diskussionen. Und offenbar auch für fiese Vergleiche. Denn einige Twitter-Nutzer fühlten sich an Helena Fürst erinnert. Die 45-Jährige kennen viele aus Doku-Soaps bei RTL und VOX. Und nicht zuletzt von Trash-Formaten wie „Das Sommerhaus der Stars“ und dem „Dschungelcamp“.

ESC 2019: Madonna wird mit Helena Fürst verglichen

Dass die 45-Jährige mit einer 15 Jahre alten Kollegin verglichen wird - Queen Of Pop hin oder her - ist eigentlich wenig schmeichelhaft gemeint.

Fürst hat all das auch vernommen und reagiert auf den ESC-Wirbel überraschend. Erst postete sie zwei Screenshots von Twitter-Häme mit den Hashtags #Danketwitter #wiegeilistdasdenn #madonnaundescundich #bessergehtnicht.

ESC 2019: Helena Fürst reagiert mit Foto im Madonna-Style

Und dann legte sie nach! Sie postete ein altes Foto aus dem Jahr von sich, das sie voll aufgebrezelt zeigt, mit einer Überdosis Make-Up und lockigem Haar. Im Madonna-Style! Fehlte wohl nur noch die charakteristische Augenklappe, mit der Madonna beim ESC für Verwunderung sorgte. „Ich gebe es zu, ich war das beim ESC haha #Madonna #esc #twitter“, schreibt Fürst dazu. „Na, das Bild ist aus 2016 kommt doch meiner Ikone Madonna schon nahe“ ergänzte sie bei Twitter. Diese Frau hat wohl Humor.

Weit weniger lustig war, was sie unlängst über ihre Zeit beim Dschungelcamp berichtete: Helena Fürst machte RTL schwere Vorwürfe.

