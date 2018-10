Promi-Blondine hat Ex-Bachelor den Kopf verdreht 

Paul Janke hat in der RTL-Sendung „Der Bachelor“ nicht seine große Liebe gefunden. Jetzt hat er einen neuen Schwarm, mit der er vielleicht mehr Glück hat.

Hamburg - Paul Janke (37) schwärmt - und zwar von keiner geringeren als von Sylvie Meis. Der ehemalige Bachelor Kandidat hat scheinbar schon länger ein Auge auf die hübsche Blondine geworfen. Genauer gesagt seit er 2013 in der RTL-Sendung „Let‘s Dance“, in der Sylvie Jurorin war, mitmachte. Seitdem lässt ihm die 40-Jährige wohl keine Ruhe mehr. In einem Interview mit der Zeitschrift „Closer“ verriet Janke jetzt, dass er überlege seinem Schwarm Rosen zu schicken, sobald sie wieder aus dem Urlaub zurück in Hamburg sei.

Paul Janke verrät, wie ernst es ihm mit seinem Schwarm Sylvie Meis ist

Besonders Sylvie Meis Aussehen und Auftreten haben es Paul Janke angetan: „Sie kann sich kleiden und hat Stil - und sie bleibt bei ihrem Aussehen immer am Ball", erklärt er im Interview. Es scheint sogar, als sei Paul nicht bloß auf einen harmlosen Flirt mit der Holländerin aus, sondern als als könne er sich wirklich eine ernste Beziehung mit seiner Traumfrau vorstellen. Im Interview erklärt er zumindest, dass es ihn nicht stören würde, dass Sylvie bereits mit ihrem Ex-Mann Rafael van der Vaart ein Kind hat. Seine letzte Freundin habe schließlich auch Kinder gehabt, die er geliebt habe. „Ich würde ganz klar zu ihm stehen“, verrät Paul. Eigenen Nachwuchs fände er natürlich auch toll.

Paul Janke zeigt seine Gefühle für Sylvie Meis auf Instagram

Während Paul sich schon das Familienleben mit seinem Schwarm ausmalt, gibt es von Sylvie bisher keine Aussagen über ihren Verehrer. Dass sie von seinen Gefühlen weiß, ist aber relativ wahrscheinlich, denn Ex-Bachelor Paul Janke nutzt auf Instagram jede Chance sie auf ihn aufmerksam zu machen. Wie express.de berichtet, würde er fast jedes Bild von Sylvie liken und kommentieren.

Möglicherweise laufen sich Paul Janke und Sylvie Meis in ihrer gemeinsamen Heimat Hamburg über den Weg. Ob es aber wirklich dazu kommt, ist aber fraglich. Denn Paul tourt seit Ende September als Stripper mit den Chippendales durch Deutschland. Trotz seiner lebhaften Fantasien, scheint es nicht so, als hätte er viel Zeit für Freundin und Familie.

jus