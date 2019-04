Felix Neureuther gibt frivoles Versprechen ab - Florian Silbereisen spielt dabei eine Rolle

Felix Neureuther schafft es mit seinem Aprilscherz-Schlager „Weiterziehn“ auf Platz 2 der iTunes-Charts. Zieht er sich für den ersten Platz aus?

Bei den musikalischen Gehversuchen des ehemaligen Skirennläufers Felix Neureuther hat es sich eigentlich um einen Aprilscherz gehandelt. Bei den Fans kommt der Song „Weiterziehn“ aber so gut an, dass er auf Platz zwei der iTunes-Charts landet. Von einer Zweitkarriere als Schlagersänger ist bei Neureuther bisher noch nicht die Rede, trotzdem ist er scheinbar bereit, alles für ersten Platz zu tun: er will nackt bei Florian Silbereisen auftreten. So schreibt er es zumindest in einer Instagram-Story: „#beiplatzeinstretichnacktbeifloriauf ;)“.

In Tracht und mit Schlagermusik schickte der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther (35) seine Fans in den April. Das Team von Antenne Bayern ist für den neuen Hit verantwortlich. Mitarbeiter des Radiosenders haben den Titel in zwei Tagen geschrieben. Danach hat man das Lied mit Neureuther aufgenommen und ein Musikvideo gedreht. Jetzt teilt der frische Schlager-Star seine Erfolge auf Instagram.

+ Neureuther in seiner Instagram-Story © Screenshot: Instagram/felix_neureuther

„Auf alle Fälle hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Lied aufzunehmen“, zitiert die Bild Neureuther. Er habe bei den Aufnahmen vor lauter Lachen regelrecht am Boden gelegen.

Felix Neureuther und sein Scherz-Schlager „Weiterziehn“: Der Erlös wird gespendet

Die Einnahmen, die mit dem Lied erzielt werden, sollen gespendet werden. Der Erlös aus der Single geht an die „Stiftung Antenne Bayern hilft“ und an die „Felix Neureuther Stiftung“. Schafft es Neureuther auf Platz eins der iTunes-Charts?