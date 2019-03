Felix Neureuther meldet sich nach Karriereende - was er jetzt plant, hat niemand kommen sehen

Erst vor Kurzem gab Felix Neureuther seine Karriereende als Skifahrer bekannt. Nun hat der 35-Jährige verkündet, was er zukünftig plant - und damit alle überrascht.

Update vom 29. März, 06.28 Uhr: Dass Felix Neureuther nicht lange die Füße hochlegen und nach dem Ende seiner Skikarriere nichts tun wird, war abzusehen. Mehr Zeit als vorher für seine Frau Miriam und die kleine Tochter Matilda hat er wohl auch bei seiner neuen Aufgabe.

Neureuther steigt ins Musikbusiness ein und wird am Montag seine neue Single veröffentlichen. Auch wo sie zum ersten Mal zu hören sein wird, ist mittlerweile klar. Wer den nach Hansi Hinterseer, immerhin Vize-Weltmeister im Riesenslalom von 1974, nächsten Ex-Skifahrer singen hören möchte, sollte um 7 Uhr morgens Antenne Bayern einschalten. Für diese Zeit ist die Radiopremiere des Neureuther-Songs angekündigt.

Neureuther beendet Skikarriere - und gibt aufschlussreiches Interview

München - Vor nicht einmal zwei Wochen beendete Felix Neureuther seine aktive Karriere als alpiner Skifahrer und hinterließ eine große Lücke im deutschen Alpinteam. Der Slalomspezialist hatte aber betont, dass er dem Skisport erhalten bleiben möchte und nicht „Servus sondern bis bald“ sagen möchte. Ein Hinweis auf seine Zukunft?

Wie am Donnerstag bekannt wurde, war es das wohl nicht. Neureuther war an diesem Tag zu Gast in der Sendung „Guten Morgen Bayern“ beim Radiosender Antenne Bayern. Im Interview sprach Neureuther zunächst über das Ende seiner Skikarriere.

Neureuther verkündet, was er plant - und verblüfft alle

Es fühle sich „noch nicht wirklich“ so an, „dass ich Skirentner bin. Das ist einfach so übergegangen“, so der 35-Jährige, der am Dienstag Geburtstag feierte. „Ich glaube, so richtig bewusst wird es mir erst im Sommer werden, wenn ich aufstehe und mir denke, ich muss jetzt ins Training. Dann wird mir erst bewusst, ich muss gar nicht.“ Was macht er, der bei seinem letzten großen Event leider ohne Medaille blieb, stattdessen?

Zunächst spricht er über die „spannende Zeit über die letzten Monate, weil man sich natürlich Gedanken macht, wie es nach dem Skifahren weitergeht“, leitet Neureuther ein und kommt damit der Verkündung seiner Pläne näher. „Ich glaube, jetzt kann ich es auch sagen: Ich bin ein riesengroßer Musikfan und ich habe mich entschieden, ich werde Sänger.“ What?!

Neureuthers zweiter Karriereweg - und ein schlimmer Verdacht

Dass er Viele mit dieser Ankündigung verblüfft, scheint Neureuther nicht zu überraschen. „Ich bin gespannt, wie die Reaktionen sind. Ich meine, es hat keiner damit gerechnet, dass ich sowas machen werde“, so Neureuther bei Antenne Bayern. Das sei allerdings „genau die Herausforderung, die ich suche - das zu machen, was sonst keiner von mir erwartet.“

Einen Zeitplan hat Neureuther auch schon. „Ich bringe am Montag meine erste Single raus.“ Moment Mal, am kommenden Montag? Das Datum sollte zumindest stutzig machen, weil es nicht irgendein Datum ist, sondern der 1. April. Ist alles nur ein gigantischer, vorbereiteter Aprilscherz? Spätestens am Montag werden wir es erfahren.