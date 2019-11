Florian David Fitz feiert Geburtstag mit geheimnisvollem Foto

Schauspieler Florian David Fitz feiert seinen 45. Geburtstag an einem besonderen Ort. Ein perfektes Geheimnis zu seinem Ehrentag behält Fitz jedoch für sich.

Florian David Fitz feierte am 20. November seinen Geburtstag

Zur Feier des Tages floh der Schauspieler in die Berge

Prominente Kollegen beglückwünschen ihn auf Instagram

München - Kaum zu glauben: Am 20. November 2019 feierte der Schauspieler Florian David Fitz bereits seinen 45. Geburtstag. Dabei sieht der Münchner in dem Film „Das perfekte Geheimnis“, der aktuell in den Kinos läuft, um einige Jahre jünger aus. Darin spielt Florian David Fitz einen Gymnasial-Lehrer, der als einziger Gast ohne Begleitung zu einem Abendessen bei Freunden erscheint. Die Komödie sahen sich bereits mehr als zwei Millionen Besucher an.

Bei all dem Trubel um den Kinostart seines neuen Streifens hätte Fitz um ein Haar seinen Geburtstag vergessen. Doch dann schafft der Drehbuchautor noch den Absprung vom Karusell, wie er auf Instagram schreibt. Außerdem lässt er seine Fans wissen, dass er mit seinen Liebsten in die Berge gefahren ist.

Florian David Fitz stapft mit Begleitern durch Schnee

Auch visuell lässt Florian David Fitz seine Follower an seinem Ehrentag teil haben. Zu dem kurzen Text hat der Schauspieler ein Geburtstags-Foto auf Instagram hochgeladen. Darauf blickt Fitz mit seinen beiden Begleitern, deren Identität nicht bekannt ist, sehnsüchtig in die Ferne. Dort sind in Nebel gehüllte Berggipfel zu sehen. Am unteren Bildrand ragt ein Brunnen aus Holz ins Bild.

In Outdoor-Kleidung gehüllt stehen die drei Wanderer knöcheltief im Schnee. Die idyllische Szenerie wird durch eine traditionelle Berghütte ergänzt. Romantisch - wie Gemälde des berühmten Malers Caspar David Friedrich, auf den Florian David Fitz mit dem Hashtag #casperdavidfitz anspielt.

Weniger ruhig ging Florian David Fitz seinen Auftritt in einer ARD-Talkshow an. Der Abend endete in einem Saufgelage. Singen kann der Schauspieler auch, wie er in der „Helene Fischer Show“ bewies.

Florian David Fitz gratulieren Promis zum Geburtstag

In der Kommentarspalte von Florian David Fitz Instagram-Post finden sich auch prominente Glückwünsche. Film-Kollegin Karoline Herfurth gratuliert mit den Worten „Happy Birthday, du Toller“. Ein Herz-Emoji gibt es auch noch dazu. Zudem beglückwünscht Schauspieler Frederick Lau den 45-Jährigen über das soziale Netzwerk. „Traumhaft, bleib gesund.“ tippt Darstellerin Anna Maria Mühe unter das Foto.

+ In der Kommentarspalte von Florian David Fitz Instagram-Post finden sich auch prominente Glückwünsche. © Screenshot Instagram Florian David Fitz

Auch andere deutsche Prominente haben übrigens am 20. November Geburtstag. Beispielsweise der Komiker Olli Dittrich, der am Mittwoch 63 Jahre wurde. Ebenfalls 45 Jahre alt wurde an diesem Mittwoch der Komiker Kurt Krömer.