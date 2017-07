Gillian Anderson sagt, was sie als Teenager aggressiv gemacht hat

Gillian Anderson kennen wir als Hauptdarstellerin der Serien „Akte X“ und „The Fall“ (mit „50 Shades of Grey-Star Jamie Dornan). Privates wissen wir erstaunlich wenig von ihr. Was sie über ihre Teenagerzeit sagt, ist aufschlussreich.

Los Angeles - Die aktuelle Ausgabe des Magazins Freundin berichtet darüber, wie sich die US-Schauspielerin Gillian Anderson (gefeierte Hauptdarstellerin in den Serien „Akte X“ und „The Fall“) als Teenager gefühlt hat. „Ich war immer ein Außenseiter, ich wuchs in England auf, aber meine Eltern waren Amerikaner. Dann sind wir in die Staaten gezogen, ich hatte einen britischen Akzent und stach schon wieder heraus. Ich fühlte mich oft missverstanden, das hat mich aggressiv gemacht.“

Diese Phase habe sie geprägt, sagt die 48-Jährige, die sich als Aktivistin für Frauenrechte und gegen Menschenhandel einsetzt: „Meine Neigung zum Widerstand hat sicher mit dem Kind zu tun, das sich nicht einfügen konnte und wollte. Heute kann und will ich mich nicht mit Dingen abfinden, die mir nicht gefallen.“

Gillian Anderson ist ab dem 10. August im Historiendrama „Der Stern von Indien“ im Kino zu sehen.

sah