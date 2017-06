Trennung von langer Mähne: Gina-Lisa hat die Haare ab

Langes Haar ist ein Markenzeichen von Gina-Lisa Lohfink. Nun aber hat sich das Model mit schulterlangen Haaren gezeigt – ganz ohne Extensions. Was ist passiert?

München – Gina-Lisa Lohfink hat sich tatsächlich getrennt – und zwar von ihren langen blonden Extensions. Das beweist ein Foto, das das Model Anfang Juni bei Instagram veröffentlicht hat. Mit ihrem ungewöhnlichen Styling überraschte die 30-jährige EX-GNTM-Kandidatin viele ihrer Fans. „Zack die Bohne!“, werden sich da einige ihrer Follower gedacht haben. Schließlich war die die künstliche Wallemähne eines ihrer Markenzeichen.

Happy Weekend !!!❤️

Gina-Lisa Lohfinks Fans lieben ihre kurzen Haare

Das Urteil ihrer Instagram-Follower fällt überwiegend positiv aus. „Die kurzen Haaren stehen dir prima“, schreibt quietschienti und auch makeupbyannama ist begeistert: „Endlich sind die Haare ab! Sieht mega gut aus.“

Guten Morgen ! Hoffe ihr genießt euer langes Wochenende ! ❤️

Zuvor hatte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink stets stolz ihre wallenden langen Haare präsentiert:

#weekend #leckeressen #habeuchlieb Ein Beitrag geteilt von Gina-Lisa Lohfink (@ginalisa2309) am 22. Apr 2017 um 10:40 Uhr

Setzt Gina-Lisa auf einen natürlicheren Look?

Woher rührt also der Sinneswandel der extrovertierten ehemaligen „Germany‘s-Next-Topmodel“-Kandidatin Gina-Lisa? In einer Talkshow sagte die Hessin Anfang des Jahres, dass sie nicht der Mensch sei, für den sie viele Menschen halten. Einige würden an ihr „immer nur Brüste und gemachte Nägel, lange Haare und Schminke“ sehen, klagte die vorbestrafte Blondine. Außerdem stellte Gina-Lisa im Vorfeld des Dschungelcamp 2017 klar: „Ich habe ein großes Herz und will für jeden das Gute.“

So ganz mit ihrem natürlicheren Look konnte sich das Model allerdings langfristig doch nicht anfreunden. Bereits kurze Zeit später postete Gina-Lisa dieses Video auf Instagram:

Danke an das Team von @verlocke_extensions in #Mannheim. Habe heute eine neue #Mähne bekommen. Wie findet ihr sie?

Darin setzt die 30-Jährige gekonnt ihre Haare in Szene – und die Fans sehen: Gina-Lisas Haare sind wieder lang. Scheinbar war ihre Typ-Veränderung nur von kurzer Dauer und die ersetzte ihre alten Extensions lediglich nur eine neue künstliche Haarverlängerung. „Habe heute eine neue Mähne bekommen. Wie findet ihr sie?“, schreibt die 30-Jährige darunter und postet noch weitere Selfies.

Schönen guten Morgen !

Schönen Abend wünsche ich euch ! Hoffe es geht euch gut !

Bei ihren Fans sorgt das für gemischte Gefühle. „Mit langen Haaren viel besser“, schreibt gabby_sekizeki begeistert. _lishiiii_love_ hingegen findet: „Die kurzen wahren schöner. Hat dein schönes Gesicht toller betont“ und sydney_mary_wickford_schreibt: „Kurz sah auch sehr schick aus.“

