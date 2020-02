GNTM 2020 by Heidi Klum: Kreischalarm! Das große Umstyling steht an - welches Mädchen bekommt die "krasseste Frisur"?

In der neuen Folge von GNTM geht es den Kandidatinnen an die Haare. Das Umstyling steht an! Heidi Klum freut sich. Ihr euch auch? Folge 5 im Live-Ticker.

Wer heult am meisten? Wer kreischt am lautesten? Bei GNTM wird es heute ernst. Das legendäre Umstyling steht an. 20 Meeedchen sind noch im Rennen um den Titel "Germany's next Topmodel 2020". Welcher von ihnen verpasst Heidi Klum die heftigste Frisur? Das und vieles mehr lest ihr im Live-Ticker von RUHR24*.

In Folge 5 der Model-Castingshow geht es für die verbliebenen Kandidatinnen endlich nach Los Angeles. Doch schon kurz nach der Anreise macht sich unter der brühend heißen Sonne Südkaliforniens die Panik breit. Anstatt in die Hollywood Hills, wo sich die berühmte Modelvilla befindet, werden die GNTM-Mädels nach Wunsch von Heidi Klum nach Downtown Los Angeles kutschiert.*

Sollen sie da etwa schlafen? "Sieht ja aus wie eine Lagerhalle!", meinen die Mädchen. Was sich dahinter verbirgt, bleibt abzuwarten. Genauso wie sich die Models beim Sedcard-Shooting schlagen werden. Das führt in diesem Jahr Christian Anwander direkt nach dem Umstyling durch. In der Vorschau von ProSieben ließ er bereits harte Sprüche los: "Du bist kein Model!"

