GNTM 2020: Mareike Lerch räkelt sich an Stange – Fans feiern sie

Mareike Lerch sticht bei GNTM 2020 auf ProSieben hervor. Jetzt sorgt sie mit einem neuen Post bei Instagram für viel Wirbel. Ihre Fans feiern sie dafür.

Reise von Mareike Lerch bei GNTM 2020 auf ProSieben geht weiter

bei GNTM 2020 auf geht weiter Bei Instagram räkelt sich das Model an Stange

Ihre Fans feiern sie in den Kommentaren

Maintal – Mareike Lerch* gehört zu den heißen Favoritinnen bei Germany‘s next Topmodel by Heidi Klum (GNTM 2020). Das in Maintal aufgewachsene Model meistert die ihr gestellten Aufgaben mühelos und schafft es bei der Castingshow auf ProSieben regelmäßig in die nächste Runde. Bei den Fans ist sie äußerst beliebt, wie jetzt ein neuer Post bei Instagram zeigt. Dort räkelt sich Mareike an der Stange. Ihre Fans feiern sie in den Kommentaren.

GNTM 2020 (ProSieben): Mareike Lerch verrät intimes Detail bei Instagram

Wer Germany‘s next Topmodel by Heidi Klum* (GNTM 2020) bei ProSieben von Beginn an verfolgt, dem dürfte Mareike Lerch sofort aufgefallen sein. Das Model unterscheidet sich nämlich stark von den anderen Kandidatinnen. Mareike ist nämlich fast am ganzen Körper tätowiert und hat sich das auch eine Menge kosten lassen.

Doch auch durch ihre direkte Art sticht Mareike Lerch positiv hervor und begeistert ihre Fans. So postete sie erst kürzlich bei Instagram, dass sie immer so entspannt ist, weil sie regelmäßig masturbiert. ProSieben war dieses Geständnis von Mareike vermutlich zu intim. Der Sender schnitt es kurzerhand heraus. Eigentlich ist es fast egal, was das Model bei Instagram postet, die Fans feiern sie. Ein neuer Post sorgt jetzt aber für besonders viel Wirbel – im positiven Sinne.

GNTM 2020 (ProSieben): Mareike Lerch räkelt sich bei Instagram entspannt an Stange

Mareike Lerch räkelt sich auf dem Bild entspannt an einer Stange. Sie trägt nichts als Schuhe, einen kurzen Rock und ein knappes Oberteil. Dazu schreibt sie auf Englisch, dass ihre Reise bei Germany‘s next Topmodel by Heidi Klum (GNTM 2020) auf ProSieben sie nach Los Angeles führt und sie diese Stadt liebt. Gleichzeitig fragt sie ihre Fans, was diese vom neuen Look halten. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten.

„Sooo eine wunderschöne, von innen und außen. ps: du sorgst definitiv dafür, dass gntm sehenswert ist“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin. „Mein Gott, du bist so mega hübsch. Warst gleich von Anfang an meine Favoritin bei Gntm. Du bist einfach die geilste, ich würds dir so gönnen! say awesome“, schreibt ein anderer Fan.

GNTM 2020 (ProSieben): Neuer Look von Mareike Lerch gefällt nicht allen

Der neue Look von Mareike Lerch hingegen gefällt nicht allen Fans. „Mit deinen Alltagsklamotten siehst du viel cooler/more chill aus finde ich aber die Haare sehen gut aus“, schreibt ein Nutzer. „Die Haare haben die super gemacht aber dein Alltags Look sieht besser aus als das find ich persönlich“, postet ein anderer Fan.

Wie sich Mareike Lerch bei Germany‘s next Topmodel by Heidi Klum (GNTM 2020) schlägt, ist donnerstags ab 20.15 Uhr zu sehen.

Von Christian Weihrauch

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Screenshot internetxdolls