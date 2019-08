Großer Star gibt plötzlich Konzert in Fußgängerzone - „Manchmal geht es mit mir durch“

Andreas Gabalier bei seinem Spontan-Auftritt in Kitzbühel.

Ein Megastar ohne Hemmungen: In Kitzbühel in Österreich hat Andreas Gabalier plötzlich ein Spontankonzert auf der Straße gegeben.

Kitzbühel - Fans von Andreas Gabalier zeigen sich erleichtert: Der Volksmusik-Rocker ist wieder einsatzbereit. Nach seinem Klinik-Aufenthalt meldete er sich fit, um am Samstag (17.8.) in Kitzbühel aufzutreten. Obwohl er kräftig abgenommen hat - die Angaben schwanken zwischen sechs und acht Kilo.

Im Krankenhaus hatte er offenbar extraviel Energie getankt. Denn Gabalier trat nicht nur einmal auf in Kitzbühel. Sondern zweimal! Neben der großen Open-Air-Show hatte er Lust auf einen Spontan-Auftritt in der dortigen Fußgängerzone.

Andreas Gabalier in Kitzbühel: Spontan-Konzert in Fußgängerzone

Wie die Bild berichtet und wie auch Instagram-Fotos zeigen, war Gabalier gerade auf einem kleinen E-Bike-Ausflug durch Kitzbühel unterwegs, als er einen Straßenmusiker entdeckte. Der Österreicher gesellte sich dazu, lieh sich die Gitarre aus und spielte zur Verblüffung der Anwesenden „I sing a Liad für di“ und „Hulapalu“.

Andreas Gabalier in Kitzbühel: „Manchmal geht es mit mir eben durch“

„Ich hatte da einfach Lust drauf, manchmal geht es mit mir eben durch“, erklärt Andreas Gabalier. Bilder und ein Video (um es zu sehen, klicken Sie auf die Pfeile bzw. wischen Sie am Smartphone) des Kitzbüheler Food-Fotografen Peter Hogger zeigen die tolle Aktion. Auch der Friseursalon, vor dem Gabalier auftrat, postete ein Foto (siehe unten).

Und Andreas Gabalier tat auch noch was Gutes: Der Star schickte einen Jungen los, um unter den Zuhörern Geld einzusammeln. „Da schmeißt jetzt jeder ordentlich was rein“, forderte Gabalier laut Bild. Die Spenden waren natürlich für den Straßenmusiker gedacht, der Gabalier fünf Euro „Gage“ abgeben wollte - was dieser natürlich ablehnte.

Andreas Gabalier gibt solche Spontan-Auftritte nach eigenen Angaben öfter - etwa auch in Kroatien, wie er verrät.

Andreas Gabalier über „große“ Kitzbühel-Show: „Eines der schönsten Konzerte meines Lebens“

Vor allem aber ist er happy, dass er das „große“ Kitzbühel-Konzert am Abend durchgehalten hat nach seinem Klinik-Aufenthalt. „Mein Konzert in Kitzbühel war wie eine Wiedergeburt. Eigentlich hätte ich noch gar nicht auftreten dürfen. Aber die Leute haben mich getragen. Es war eines der schönsten Konzerte meines Lebens.“

