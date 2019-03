„Großstadtrevier“: ARD-Star Jan Fedder schockiert mit trauriger Beichte

Jan Fedder aus dem "Großstadtrevier" bei ARD schockiert nach schwerer Krankheit mit einer Beichte. So schlimm stand es um den Schauspieler aus Hamburg.

Jann Fedder aus "Großstadtrevier" hat eine schockierende Beichte abgelegt

Der ARD-Star berichtet von schweren Schicksalsschlägen

Die Liebe zu seiner Frau Marion ließ Jan Fedder weiterkämpfen

Hamburg - „Krebs, Brüche, Entzündungen. Alles, was man kriegen kann, hatte ich“, sagt Jan Fedder (63) bei der Aufzeichnung der Talkshow „Reinhold Beckmann trifft …“. Wie nordbuzz.de* berichtet, hat der "Großstadtrevier"-Schauspieler einige schwere Schicksalsschläge hinter sich, zeigte sich lange Zeit nicht öffentlich. Jetzt schockt der gebürtige Hamburger mit einer traurigen Beichte.

Jan Fedder: Trauriges Selbstmord-Geständnis – Die schlimmste Zeit im Leben des "Großstadtrevier"-Stars

+ Jan Fedder denkt nicht ans Aufhören © picture alliance / dpa Nach jahrzehntelangem Alkohol- und Zigarettenkonsum kam 2013 die Schock-Diagnose: Krebs. 30 Bestrahlungen hatte er wegen eines Mundhöhlen-Karzinoms über sich ergehen lassen müssen. Ein drittel seiner Zunge wurde entfernt. „Das war die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich überhaupt keine Kraft mehr hatte. Ich konnte nicht einmal mehr den Telefonhörer abnehmen", gesteht Jan Fedder in Reinhold Beckmanns Talkshow.

Jan Fedder: ARD-Star schockt mit Beichte - Nach dem Krebs kamen die Brüche und der Rollstuhl

+ Seit 25 Jahren spielt Jan Fedder den Polizist Dirk Matthies © picture alliance / Nestor Bachma Doch das war erst der Anfang eines wahren Höllenritts für Jan Fedder, der 25 Jahre lang den Polizisten "Dirk Matthies" in der ARD-Kult-Serie "Großstadtrevier" spielte. Nach dem Krebs folgten diverse Brüche: "Die Hüfte ist gebrochen, beide Kniescheiben waren gebrochen und die Beine gebrochen. Es gibt wenig an diesem Körper, was noch nicht gebrochen war", erzählt das Hamburger Original. Hinzu kamen Infektionen, die den Heilungsprozess erschwerten. "Das Laufen geht gerade so, aber besser ist es mit dem Rollstuhl. Doch es gibt Schlimmeres. Ich lebe noch und das ist das Wichtigste!", erklärt Jan Fedder.

Großstadtrevier bei ARD: Trauriges Geständnis von Jan Fedder - Liebe zu Frau Marion lässt ihn weiter kämpfen

+ Jan Fedder und Ehefrau Marion sind seit 18 Jahren verheiratet © picture alliance / dpa So dachte der Star der ARD-Kult-Sendung "Großstadtrevier" nicht immer: Phasenweise habe er sogar an Selbstmord gedacht, gesteht Jan Fedder in der Talkshow von Reinhold Beckmann:"Wenn alles Scheiße ist, fragt man sich, wozu das alles noch und ob man das Leben beenden sollte." Ehefrau Marion habe ihm die nötige Kraft zum Durchhalten gegeben. "Die Liebe zu meiner Marion hat mich am Leben gehalten", so Jan Fedders rührendes Geständnis. Die beiden sind seit 18 Jahren verheiratet.

TV-Star Jan Fedder mit Selbstmord-Geständnis: Rückkehr zum "Großstadtrevier"

+ Jan Fedder mit der "Großstadtrevier"-Crew © picture alliance / Christian Cha

Seit seiner Krebs-Erkrankung muss Jan-Fedder beruflich kürzer treten. Aufhören kommt für das waschechte Nordlicht aber partout nicht in Frage. "Wenn ich nicht mehr drehen darf, dann falle ich tot um. Dann ist es vorbei", so der Vollblut-Schauspieler in einem Interview mit der MOPO. Und so hoffen seine Fans auf viele weitere "Großstadtrevier"-Folgen.

Hinweis der Redaktion

Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Suizid-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant:

Bachelorette 2018 Nadine Klein und Alexander Hindersmann gehen wieder getrennte Wege. In einem Youtube-Interview äußerte nun Ex-Kandidat und Model Maxim Sachraj schwere Vorwürfe gegenüber den Machern der RTL-Show.

Und wieder mal eine Trennung bei der RTL-Kuppel-Show "Bachelorette": Nur acht Wochen hielt die Beziehung von Bachelorette Nadine Klein und Alexander Hindersmann. Dementsprechend fies lästern jetzt Ex-Kandidaten der Sendung über das Liebes-Aus.

Mit Männern ist es wie mit gutem Wein: Sie werden im Alter besser. Dieser Spruch trifft auch auf den beliebten "The Taste"-Koch Roland Trettl zu. Das beweisen Fotos von seiner Zeit als junger, aufstrebender Koch.

Alexander Hindersmann hatte sich gegen seine männliche Konkurrenz durchgesetzt und das Herz von Bachelorette Nadine Klein erobert. Doch nun soll es mit der jungen Liebe vorbei sein - und das nach nur acht Wochen!

Macht Sylvie Meis jetzt Heidi Klum und GNTM Konkurrenz? Am Mittwoch, 21. November, startet um 20.15 Uhr die neue Casting-Show "Sylvies Dessous Models" bei RTL. Welches Mädchen darf wohl an Sylvies Unterwäsche?