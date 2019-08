GZSZ-Star kehrt überraschend zurück - Fans achten jedoch nur auf eine Sache: „Nicht du auch noch!“

Überraschend kehrt Schauspieler Daniel Fehlow als Clubbesitzer Leon Moreno zu „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zurück. So reagieren die Fans des RTL-Serien-Stars.

Berlin - So unerklärt, wie Daniel Fehlow, alias Leon Moreno, aus der Serie „Gute Zeiten - Schlechte Zeiten“ (GZSZ) verschwunden ist, so unvermittelt taucht er nun wieder auf. Doch die Begrüßung der Fans fällt durchwachsen aus: „Dieser Busch im Gesicht kommt hoffentlich auf 3 Tage Bart Länge wieder weg. Warum denkt ihr Männer immer, dass das gut ausschaut“, schreibt eine Nutzerin auf Instagram.

Er nehme sich eine private Auszeit hieß es bei RTL, als Leon Moreno im Februar von einem Tag auf den anderen von der GZSZ-Bildfläche verschwand. Im Serien-Universum verschwand der Klubbesitzer in Amerika. Wo sich aber der Schauspieler Daniel Fehlow in seinem wahren Leben herumgetrieben hat, ist nicht bekannt.

GZSZ-Star Daniel Fehlow kommt als Leon Moreno zurück

„Ja, jede Auszeit, jede Pause hat mal ein Ende - auch für mich. Ich bin zurück bei GZSZ“, lautet sein Statement jetzt auf der Homepage. Eine Auszeit hatte wohl auch Fehlows Rasierapparat, die Platz für liebevoll gepflegte Gesichtsbehaarung gemacht hat.

+ Die Reaktionen der Fans machen klar - als Leon Moreno erkennen sie Daniel Fehlow derzeit nicht. © TVNOW / Sebastian Geyer

„Oh nein! Kein Bart! Nicht du auch noch“, schreibt ein Fan. Und ein weiterer: „Ich hab 1983 mein Mann in der Wind geschossen, weil er so einen Bart hatte. Und ich bleib Single, bis die Männer sich wieder rasieren.“ Ein weiterer Fehlow-Follower kommentiert: „Der Bart erinnert mich ein bisschen an Tom Hanks in Cast Away.“

Zumindest freuen sich auch einige der Leon Fans: „Mir tut der Finger weh, vom vielen liken! Echt klasse, dass du bald wieder bei GZSZ zu sehen bist!“

GZSZ-Stars überraschen ihre Fans

Das Foto von diesem GZSZ-Star löste bei den Fans einen Schock aus. Mit diesem freizügigen Foto hingegen verwirrte ein weiteres GZSZ-Sternchen ihre Follower. Als der ehemalige GZSZ-Star Maike von Bremen ihr abruptes Verschwinden aus der RTL-Serie im Juni erklärte, reagierten viele Fans sauer.

nai