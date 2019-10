Jana L. war eines der zwei Opfer bei dem rechtsextremistischen Anschlag in Halle. Ihr Idol Stefan Mross trauert auf Facebook um seinen treusten Fan.

Halle an der Saale - Sie war wohl einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, als die 40-jährige Jana L. am Dienstagvormittag durch die Straßen von Halle ging und an der Synagoge im Paulusviertel vorbeikam. Zum gleichen Zeitpunkt versuchte der mutmaßliche Rechtsextremist Stephan B. sich mit Waffengewalt Zugang zu dem Gotteshaus zu verschaffen, um dort ein Blutbad anzurichten. Jana L. soll noch etwas zu dem Attentäter gesagt haben, bevor er ihr feige und gleichgültig in den Rücken schoss. Die 40-Jährige war sofort tot.

Ihre Freizeit verbrachte Jana L. als Vollblut-Fan des deutschen Schlagers und so sind in den Weiten des Internets mehrere Bilder zu finden, welche das Opfer von Halle mit ihren Idolen - dem Who-is-Who des deutschen Schlagers - zeigt. Eines von ihren Idolen war Stefan Mross. Jana L. bezeichnete sich selbst als Riesenfan und ließ sich auch mit Mross und seiner Partnerin Anna-Carina Woitschack ablichten. Der Moderator und Sänger gedachte seines verstorbenen Fans mit einem emotionalen Facebook-Post.

Halle: Stefan Mross trauert um seinen treusten Fan - vor zwei Tagen hatte er sie noch getroffen

„Der Amoklauf in Halle hat uns unseren treusten Fan aus Halle genommen... Lebensfreude, Musikfan und treuer Anhänger unserer Schlagermusik. Das war Janas Leben. Mit 3 Schüssen auf einen unschuldigen Menschen geschossen - Was soll man dazu noch sagen. Ich bin Fassungslos“, schreibt der 43-Jährige auf Facebook.

Vor zwei Tagen habe er Jana noch bei einer TV-Aufzeichnung in Leipzig getroffen, da sei sie noch voller Lebensenergie gewesen. Auf dem Schild, das der Schlager-Fan gebastelt hatte, stand „Möge das Leben euch beiden nur schöne Momente schenken.“ Ein Wunsch, der sich für die 40-Jährige am Dienstag leider nicht erfüllt hat. „Danke Jana“, beendet Mross seinen Post. „Unser Beileid allen Angehörigen und Freunden.“

