Nach Tod von Serien-Star mit 27 Jahren: Nun stehen tragische Todesumstände fest

Das Ableben von AHS-Star Harry Hains entsetzte Anfang 2020 viele Fans. Nun ist die Autopsie abgeschlossen und es gibt Aufschluss über die tragische Todesursache.

Ein amerikanischer US-Star starb kürzlich im Alter von 27 Jahren

kürzlich im Alter von 27 Jahren Harry Hains war Schauspieler bei einer Gruselserie und Model

war Schauspieler bei einer Gruselserie und Model Die Todesursache des jungen Darstellers ist tragisch

Los Angeles - Anfang des Jahres schockierte eine Todesnachricht aus Hollywood Fans einer bekannten und erfolgreichen Serie: Harry Hains, Schauspieler bei „American Horror-Story“,ist tot. Unerwartet starb der erst 27-Jährige tragisch und offenbar ungewollt, wie mittlerweile feststeht. Seine Mutter Jane Badler, ebenfalls Schauspielerin, postete nach dem Tod ihres Sohnes eine emotionale Nachricht auf Instagram. „Am 7. Januar ist mein wunderschöner Sohn verstorben. Er war 27 und die Welt lag im zu Füßen“:

Wie Gala.de berichtet, hatte Hains sich erst Anfang des Jahres als geschlechtsneutral bezeichnet. Auch aufgrund dessen warf sein Tod lange Fragen auf.

Harry Hains stirbt tragisch: Er hatte sich als geschlechtsneutral geoutet

Der Tod von Harry Hains kam für seine Familie und auch Fans absolut unerwartet. Doch offenbar litt der junge Schauspieler an psychischen Erkrankungen und Süchten.

Offenbar wurde Harry Hains zwei Monate lang in der Gerichtsmedizin in Los Angeles County untersucht. Wie US-Medien berichteten, starb er an einer Überdosis Fentanyl. Dabei soll sein Tod ein Unfall gewesen sein - die Überdosis an Schmerzmittel hatte er sich wohl nicht absichtlich verabreicht.

„American Horror Story“: Darsteller Hains stirbt tragisch

Der Schauspieler erlangte durch seine Rolle als „Boy“ in der fünften Staffel von „American Horror Story“ (AHS) Bekanntheit. Zudem war er als Model und Musiker tätig. Auch seine Mutter Jane Badler ist eine bekannte amerikanische Schauspielerin. „Ein brillanter Funke leuchtete zu kurz“. „Ich werde dich an jedem Tag meines Lebens vermissen Harry“, schrieb sie auf ihrem Instagram-Account.

Hollywood musste dieses Jahr schon mehrmals trauern. Erst kürzlich verstarb die Hollywood-LegendeMax von Sydow. Der Schauspieler war unter anderem in Filmen wie „Star Wars“, der bekannten Serie „Game of Thrones“ oder „Shutter Island“ zu sehen. Auch der „ Dallas“-Star Ken Kercheval verstarb mit 83 Jahren ebenfalls in Los Angeles.

