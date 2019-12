Kranke Heidi Klum bekommt Ekel-Diagnose: „Ist das nicht das Widerlichste, was Ihr je gesehen habt?“

Seit zwei Wochen ist Heidi Klum krank. Nun offenbart sie in ihrer Instagram-Story eine schockierende und eklige Diagnose, die sie erhalten hat. „Ist das nicht das Widerlichste, das Ihr je gesehen habt?“ fragt das Model seine Follower.

Los Angeles - Heidi Klum meldet sich mit einer schockierenden Story auf Instagram. Darin spricht sie über eine eklige Diagnose, die sie erhalten hat. Anfangs ist nur ihr Mann Tom Kaulitz in dem Video zu sehen, der gerade mit Heidi im Bett liegt und sich das Bundesliga-Spiel Bayern gegen Bremen ansieht. Doch dann richtet Heidi die Kamera auf sich selbst. Zu erkennen ist die 46-Jährige darauf kaum, denn sie hat den Clip mit einer Filter-App bearbeitet, wodurch nur ihre überdimensional großen Augen und ihr Mund zu sehen sind.

Heidi Klum mit Ekel-Diagnose: „Ich habe einen Parasiten“

Doch diesmal geht es bei Heidi Klum nicht um ihr Aussehen, sondern vor allem darum, was sie ihren Fans zu berichten hat. „Wieder liege ich krank im Bett“, berichtet die gebürtige Bergisch-Gladbacherin ihren Fans. Endlich wisse sie auch, was sie habe. Die Diagnose, die Heidi Klum nach mehr als zwei Wochen, in denen sie nun schon krank ist, erhalten hat, ist nicht nur schockierend, sondern auch eklig.

„Ich habe einen Parasiten“ , verrät die 46-jährige GNTM-Jurorin, die im Moment mit ihrer neuen Castingshow „Queen of Drags“ auf ProSieben zu sehen ist.

Was ihre rund 6,9 Millionen Follower dann zu sehen bekommen, ist mehr als eklig: Eine Computergrafik von einer Art glitschigen Würmern, die sich durch eine Zelle bohren. Dazu hat sie den Namen des Parasiten geschrieben. Das Topmodel leidet an Cryptosporidium.

Kranke Heidi Klum: „Ist das nicht das Widerlichste, was Ihr je gesehen habt?“

„Ist das nicht das Widerlichste, was ihr je gesehen habt?“, fragt das Topmodel seine Fans. „Und ich dachte, ich hätte eine Grippe oder irgendwas. Aber nicht das!“. Sie hätte sich durchgequält und wäre auch zur Arbeit gegangen, so Klum. „Aber jetzt bin ich fertig. Dieses Ding muss rauskommen!“, sagt sie entkräftet.

Kryptosporidiose: Robert-Koch-Institut über Ansteckung, Symptome und Gefahr

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) handelt es sich bei Kryptosporidiose um weltweit verbreitete Parasiten (parasitäre Protozoen), die durch den Stuhl ausgeschieden werden. Symptome sind neben Durchfall auch Bauchschmerzen, Übelkeit, Fieber oder Gewichtsverlust. Wie lange Heidi noch mit dem Parasiten zu kämpfen haben wird, ist unklar, da es nach Angaben des RKI „keine spezifische Therapie gibt, die die Parasiten zuverlässig eliminieren“. Die Therapie erfolgt daher im Allgemeinen symptomatisch durch Ersatz von Flüssigkeit und Elektrolyten.

Auch eine Ansteckungsgefahr kann noch mehrere Wochen lang bestehen. „Mit Ausscheidung von Oozysten im Stuhl besteht Ansteckungsfähigkeit. Diese können noch mehrere Wochen nach Rückgang der Symptome im Stuhl ausgeschieden werden“, ist auf der RKI-Webseite zu lesen.

Künftig sollte Heidi also besonders auf ihre Gesundheit achten. Das sehen sicher auch ihre Fans so. Die verärgerte sie kürzlich mit einem Post zusammen mit Bill Kaulitz, der darauf einen ziemlich ungesunden Lebensstil zelebrierte.

Schockierend fanden viele Fans auch dieses Foto, das Heidi Klum völlig entstellt zeigt.

Über das Leben, die Karriere und Kinder von Heidi Klum, hat tz.de* eine interessante Zusammenfassung.

