An ihrem Hochzeitstag mit Tom: Heidi Klum sehnt sich nach jemand anderem

Hochzeit, Liebe und Erinnerungen: Heidi Klum teilt ein Pärchenbild mit Tom, aber denkt gleichzeitig auch an jemand anderen. Vielleicht ein Fehler?

Heidi Klum postet anlässlich ihres Hochzeitstags ein paar Erinnerungsfotos auf Instagram. Doch unter einem gemeinsamen Bild mit Ehemann Tom erwähnt sie plötzlich jemand ganz anderen.

Heidi Klum denkt an Hochzeit mit Tom vor einem Jahr zurück

denkt an Hochzeit mit Tom vor einem Jahr zurück Ein Instagram-Foto sorgt für Rätsel

sorgt für Rätsel Heidi Klum vermisst trotz Hochzeitstag jemand anderen.

Los Angeles - „GNTM“-Chefin Heidi Klum* versorgt ihre knapp 7,5 Millionen Instagram-Follower beinahe täglich mit den neusten Fotos und News aus ihrem Privatleben. Ganz oben mit im Kurs sind unter anderem süße Pärchenbilder mit Ehemann Tom und News zu „Germanys next Topmodel“. Erst vor kurzem äußerte sie sich mit Veränderungen zu der neuen „GNTM 2021“-Staffel.

Seit genau einem Jahr ist Heidi jetzt mit ihrem Tom verheiratet. Zu diesem besonderen Ereignis lässt die Modelmama die schönsten Momente nochmal Revue passieren. Doch ein gemeinsamer Schnappschuss mit Ehemann Tom lässt eine Frage offen. Auf dem Bild zu sehen sind Heidi, ihr Ehemann Tom und eine XXL-Torte in Schiffsoptik. Doch unter dem Foto erwähnt sie nicht etwa Tom, sondern eine gewisse Christina O. „We miss you“ betitelt Heidi den Instagram-Post. Doch wer ist diese geheimnisvolle Christina O. eigentlich?

Heidi Klum feiert ersten Hochzeitstag: Damit beweist sie ihre Liebe an Ehemann Tom

Fast keine Hochzeit sorgte im letzten Jahr für so viel mediale Aufmerksamkeit wie die von Modelmama Heidi Klum und ihrem Ehemann Tom. Ganze drei Tage lang feierten die Turteltäubchen ihre Liebe auf der Insel Capri. Auf der ganzen Welt wurde von dieser besonderen Zeremonie berichtet.

Genau ein Jahr später denkt Heidi nochmal an ihren besonderen Tag zurück und teilt auf Instagram unter anderem ein Foto, das kurz nach dem Ja-Wort entstanden ist. Dazu schreibt sie: „Tom ich verliebe mich jeden Tag neu in Dich. Heute zelebriere ich mit Dir unsere LIEBE. Der Hochzeitstag ist ohne Frage einer der wunderschönsten Tage. In der Liebe versinken und verlieren sich alle Widersprüche des Lebens. I love you.“ Zusätzlich zieren den Post noch unzählige Herzchen.

Tom und Heidi an ihrem Hochzeitstag: So romantisch haben sie gefeiert

Heidi Klum vermisst an ihrem Hochzeitstag mit Tom jemand anderen: Um wen geht es?

Mindestens genauso pompös wie die Hochzeit von Heidi Klum ist wohl auch die Torte, die es zum Jubiläum gab. Das dazu passende Instagram-Selfie mit Tom ließ auch nicht lange auf sich warten. In der Bildunterschrift erwähnt sie aber nicht etwa ihren Ehemann, sondern eine gewisse Christina O. Wer sich jetzt gefragt hat, wer Christina O. sein soll, findet direkt auf dem Foto den entscheidenen Hinweis. Bei Christina O. handelt es sich um eine 99 Meter lange Luxus-Yacht, die einst dem legendären Reeder Aristoteles Onassis, †64 gehörte und nach Onassis‘ Tochter Christina Onassis, †37, benannt wurde. Genau auf dieser Yacht haben die beiden nämlich auch ihre Hochzeitssause gefeiert und sich das Ja-Wort gegeben. Zum Jubiläum gibt's jetzt zwar keine XXL-Yacht, aber dafür die Mini-Version zum vernaschen. *tz ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes. (mrf)