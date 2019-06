Heidi Klum lästert über Tom Kaulitz - Fans drehen durch: „Wie Affe im Zirkus“

Was sich liebt, das neckt sich. Das scheint auch für Heidi und Tom zu gelten, denn nun macht sich das Model auf ihrem Instagram-Account über ihren Verlobten lustig. Was der wohl davon hält?

Los Angeles - Lachen ist die beste Medizin - das weiß auch Heidi Klum! Die dürfte ja gerade die Sehnsucht nach ihrem Tom quälen, denn der ist aktuell mit seiner Band „Tokio Hotel“ auf großer Tournee durch Europa. Heidi dagegen sitzt im tausende Kilometer entfernten Amerika. Doch statt sich nach ihrem Liebsten zu verzehren, lacht das deutsche Model nun über ihren Verlobten - und all ihre Fans lachen mit.

Heidi Klum lacht sich auf Instagram schlapp

„Sag mal was“, „Sag nochmal was“, gackern Heidi und ihre Kinder. Auf ihrem Instagram-Account postete das Model gerade ein Video, das sie beim Telefonieren via Videoanruf mit Tom zeigt. Doch während Tom noch etwas mürrisch entgegnet „Ich sag jetzt dann gar nichts mehr“, können sich Heidi und Leni vor Lachen gar nicht mehr einkriegen. Irgendwann muss dann aber auch der Musiker schmunzeln - doch was ist denn nur so lustig? Oder ist Heidis Post einfach nur die Retourkutsche für Toms einstige Lästereien?

Heidi zeigt Tom völlig verändert auf Instagram

Der Grund für das Gekichere ist Toms Aussehen. Normalerweise ist der Gitarrist ja für seinen rockigen, coolen Look bekannt. Doch nun sieht man ihn plötzlich mit Vollbart, Babyrassel, Giraffenohren und Stupsnäschen. Mit Hilfe einer App hat Heidi nämlich verschiedene Filter über das Gesicht ihres Liebsten gelegt, sodass der tatsächlich völlig verstellt aussieht.

+ Tom mit verzerrtem Gesicht. © instagram/Heidi Klum (Screenshot)

Auch Heidis Fans lachen über ihren Post

Das Resultat ist tatsächlich schreiend komisch, finden auch Heidis Fans. „Wie süß“ und „das ist wirklich extrem witzig“, lachen auch sie und loben: „Das ist, was eine Beziehung ausmacht: zusammen albern sein können.“

Nicht zuletzt dank des lustigen Posts sind die User ganz begeistert von dem Paar. „Du und Tom sind so süß miteinander“, freuen sie sich und stellen fest, alles sei genauso wie es sein müsse, da auch die Kinder Tom lieben würden. Kaum verwunderlich, denn a ngeblich soll es bei Heidi und Tom auch Liebe auf den ersten Blick gewesen sein.

+ Tom als Giraffe. © instagram/Heidi Klum (Screenshot)

Heidi lacht über Tom - Fans haben Mitleid

Während auch die meisten von Heidis Followern von ihrem Spaß gar nicht genug kriegen können und fordern „Der Arme wird verarscht. Weitermachen!“, haben andere allerdings auch wirklich Mitleid mit Tom. „Wie er immer in aller Öffentlichkeit vorgeführt wird. Wie ein Affe im Zirkus“, kritisieren sie und finden das Video einfach nur kindisch. Tom sei wie ein Spielzeug für Heidi. „Ich würde meinen Partner nicht so zur Schau stellen“, heißt es weiter.

„Ich glaub, der überlegt sich das nochmal mit der Hochzeit“, befürchten einige Fans bereits etwas sarkastisch. Die meisten aber finden, Tom sei offenbar für jeden Spaß zu haben.

Und das scheint auch wahr zu sein. Denn wenn man sieht, wie auch Heidis Verlobter mit seiner Partnerin und deren Kindern über das witzige Video lachen kann, sieht es so aus, als würden sich auch äußerst lustige Ehejahre ankündigen.

Lange dauert es ja nicht mehr, bis Heidi und Tom vor den Altar treten. Entsprechend brodelt die Gerüchteküche bereits gewaltig über die Details des Fests.