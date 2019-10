Heidi Klum mit krassem Schritt für ihren Ehemann - sogar ProSieben nimmt deswegen Stellung

Tom Kaulitz scheint die ganz große Liebe für Heidi Klum zu sein - das zeigt Heidi jetzt mit einem krassen Schritt.

Heidi Klum und ihr Tom: Spätestens seit der gemeinsamen Hochzeit im August scheint das frisch verheiratete Paar auf „Wolke sieben“ zu schweben. Das zeigt Heidi auch gerne und postet regelmäßig Liebes-Fotos. Nur eine Sache scheint für das vollendete Glück noch zu fehlen: der gemeinsame Nachname. Wie die Bild weiß, hat jetzt Heidi, pünktlich zu ihrer legendären Halloween-Party, persönlich dafür gesorgt, in Zukunft Kaulitz zu heißen. Der Zeitung liegt demnach das Dokument vor, das den sogenannten Antrag auf Namensänderung beim Superior Court in Los Angeles zeigt. Heidi hatte ihren Tom standesamtlich in ihrer amerikanischen Heimat geheiratet. Kurze Zeit danach feierte das Paar eine rauschende Party auf Capri.

Heidi Klum mit endgültigem Liebesbeweis - sie ändert ihren Nachnamen

Für Heidi Klum scheint die Namensänderung zur großen Liebe dazuzugehören. Schon in ihren vorherigen Ehen nahm sie jeweils den Namen ihres Mannes an. Sowohl bei Promi-Friseur Ric Pipino, mit dem Heidi von 1997 bis 2002 verheiratet war, als auch bei Sänger Seal (bürgerlich: Seal Henry Olusegum Olumide Adeola Samuel), nahm das Model den Nachnamen an. So tragen auch die vier Kinder von Heidi den Nachnamen des Popstars Seal.

Video: Heidi Klum ändert ihren Nachnamen in Kaulitz

Heidi Klum nimmt Tom Kaulitz‘ Namen an - Auswirkungen auf „Germany‘s next Topmodel?“

Ab sofort ist Heidi Klum also Geschichte - und heißt jetzt Heidi Kaulitz. Für ihre Jobs im TV hat das keine Auswirkungen: Wie die Bild schreibt, wird ihre Erfolgs-Show „Germany‘s next Topmodel - by Heidi Klum“ auch in Zukunft „Germany‘s next Topmodel - by Heidi Klum“ heißen. Das bestätigte eine Sender-Sprecherin der Bild.

