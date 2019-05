Heidi Klum postet heiße Bilder - Fans rätseln

Heidi Klum hat mehrere heiße Fotos auf einmal gepostet und damit bei ihren Instagram-Followern für Rätselraten gesorgt. Was hat es mit den Bildern auf sich?

Update vom 29. April 2019: Gleich mehrere Bilder aus vergangenen Tagen hat Heidi Klum am Sonntag hintereinander auf Instagram gepostet. Die GNTM-Chefin präsentierte sich nämlich auf allen Aufnahmen in der Rolle bekannter Filmstars. Den Grund für die Fotos nannte Klum allerdings nicht, was bei ihren Fans für Rätselraten sorgte.

So ist sie unter anderem als Sharon Stone in der berühmten Filmszene aus „Basic Instict“ zu sehen, ...

... schlüpft in die Rolle von Farah Fawcett aus „Drei Engel für Charlie“ ...

... oder zeigt sich in einem mehr als knapp geschnittenen roten Bikini, wie einst Phoebe Cate in „Ich glaub‘, ich steh‘ im Wald“.

Auch ein Foto, auf dem sie sich anlässlich ihrer legendären Halloween-Party als Filmfigur Jessica Rabbit verkleidete, ist unter den Posts.

Die Ähnlichkeit mit den Original-Filmstars ist dabei verblüffend. So auch bei der Aufnahme, in der sie in die Rolle von Raquel Welsh in dem Film „Eine Million Jahre vor unserer Zeit“ schlüpft,, ...

... Brigitte Bardot imitiert ...

... oder hier das Playmate Jayne Mansfield mimt.

Vermutlich gibt es keinen besonderen Grund für die Fotos. Seit längerem kramt das Topmodel gern in alten Schnappschüssen und postet ausgewählte, gern auch freizügige Bilder auf Instagram.

Ein trauriges Ereignis schockte die Fashion Week in São Paulo: Ein Männermodel brach auf dem Laufsteg zusammen und starb aus unbekannten Gründen. Seine Familie musste sich das Drama live mit ansehen.

Heidi Klum postet Intimes in Nahaufnahme - Fans lästern über ein Detail

Update vom 10. April: Mit diesen Reaktionen hat Heidi Klum vermutlich nicht gerechnet. Die GNTM-Moderatorin postete ein romantisches Liebespic von sich und ihrem Verlobten Tom. Ein inniger Moment. Die beiden sind sich ganz nah, haben die Augen geschlossen, genießen die Nähe des anderen. Weniger romantisch sind die Reaktionen vieler Fans auf dieses Foto.

„Der Bart ist sehr ungepflegt“, kommentiert ein Fan den Look von Tom Kaulitz. „Sein Bart muss aber ab oder gestutzt werden, liebe Heidi“, empfiehlt ein anderer. „Also, ohne mal hier zu haten. Tom ist eigentlich ein ganz cooler, Heidi mag ich auch! Aber der Bart der geht wirklich nicht. Das hat nichts mehr mit Style oder Mode zu tun. Das wirkt ein wenig ungepflegt ja. Mann muss es nicht mit einem Lineal messen und rasieren, sondern nur ein wenig kürzer und sauber machen. Es kann ja natürlich bleiben.. nichtsdestotrotz seine Entscheidung!“, lautet ein weiterer Kommentar. Eben. Und Heidi scheint sich ja nicht daran zu stören.

Ein Bikini-Shooting eines anderen Models belustigt laut tz.de* seit Wochen das Netz.

Hochzeit von Heidi und Tom: CDU-Politiker hat einen besonderen Wunsch

Update vom 9. April: Tom Kaulitz hat Heidi Klum an Weihnachten einen Heiratsantrag gemacht. Eine

Hochzeit, auf die viele Leute gespannt sind. Doch wo wird sie stattfinden? Einige Zeitungen spekulierten über Capri als Ort der Trauung. Der romantische Ort in Italien hat auch schon einige Musiker veranlasst, den Schlager „Capri-Fischer“ in ihr Repertoire aufzunehmen.

Nun hat aber ein CDU-Politiker einen anderen Wunsch. Er hat einen Vorschlag, an welchem Ort die Kaulitz-Klum-Hochzeit steigen könnte. Wolfgang Bosbach - ist wie Klum - in Bergisch Gladbach geboren. Der Bundestagsabgeordnete würde sich über eine Trauung der zwei in seinem Heimatort freuen. „Diese Hochzeit würde natürlich auf großes, auch überregionales Interesse stoßen, und wäre damit auch eine tolle Werbung“, so der 66-Jährige.

Genaue Details zur Hochzeit sind noch nicht bekannt. Ob es das Glamour-Paar ausgerechnet nach Nordrhein-Westfalen verschlägt, wird gespannt zu beobachten sein. Fakt ist: Deutsche Schlager über den Ort Bergisch Gladbach sind bisher nicht bekannt.

Video: Heidi Klums Fans lassen kein gutes Haar an Toms „Sauerkrautbart“

Die große Oberweiten-Show von Heidi Klum: Sie lässt „Hans“ und „Franz“ hüpfen

Update vom 3. April: Tom Kaulitz ist immer noch weg. Und was macht Heidi Klum ohne ihren Verlobten? Sie lässt ihre Brüste - die sie „Hans“ und „Franz“ nennt - öffentlich hopsen. In ihrer Insta-Story hält die Moderatorin ihre Oberweite in die Kamera und präsentiert ihren Fans eine Zurschaustellung ihrer Oberweite, die sich während eines Power-Sportprogrammes bewegen.

+ So verliebt turtelten Heidi und Tom kürzlich auf einer Gala in Hong Kong. Jetzt tourt der Musiker durch Europa und Heidi blieb allein in den USA zurück. © AFP / ISAAC LAWRENCE

Während „Hans“ und Franz“ nur in der Insta-Story hüpfen dürfen, präsentiert Heidi Klum die Sporteinheiten für ihren restlichen Körper in einem Video. Darin zeigt die GNTM-Front-Frau, wie sie sich mit Gymnastikübungen fit hält und dabei E-mails checkt. Bei einem Fan macht sich Enttäuschung breit: „Ich dachte, du bist einfach mit einem perfekten Körper geboren und musst gar nichts machen“, kommentiert einer. Ein anderer meldet sogar Kritik an: „Sorry, aber das ist ein schlechtes Vorbild. Sportübungen sollten auch als solche ausgeführt werden und nicht nebenbei. Bei dieser Übung ist es wichtig, auf einen geraden Rücken und die Atmung zu achten. Das ist unmöglich, wenn nebenbei E-mails beantwortet werden. Wenn das junge Mädchen so nachmachen, könnte das zu gesundheitlichen Schäden führen.“

Auch interessant: Bill Kaulitz äußerte sich vor Kurzem in einer etwas schwammigen Art und Weise, ob Heidi nun von seinem Bruder Tom schwanger ist oder nicht.

Erstmeldung: Kaum ist ihr Tom weg: Heidi Klum postet heißes Oben-ohne-Foto

Los Angeles - „So sieht man aus, wen

n der Verlobte bis Ende Juni in Europa Tourproben hat und dann in 20 Ländern Konzerte gibt“, schreibt ein Fan unter das neuste Instagram-Foto von Heidi Klum (45).

Die Model-Mama präsentiert sich komplett ungeschminkt und oben ohne. Sogar ihr rechter Nippel blitzt ins Foto. Eine freizügige Liebesbotschaft an ihren Tom (29)? Der Post ist jedenfalls mit einem Kuss-Smiley und einem Herzchen versehen, die vermutlich für ihn bestimmt sind.

Heidi Klum: Fans sind begeistert von ihrem Oben-Ohne-Foto

Heidi Klums Fans lieben ihren hüllenlosen Natur-Look: „Ich finde es mega von dir, dass Du dich auch ungeschminkt zeigst. Das macht Dich so sympathisch... Bist mein Vorbild“ schreibt eine Followerin, eine andere findet: „Du bist soooo hübsch!“ Heidis männliche Fans hingegen fordern direkt: „Zeig deine Titten!“ Einer fragt sich wohl, wie das Foto außerhalb des erkennbaren Ausschnitts weiterginge: „Bist du nackt oder was?“

Vermisst Heidi Klum ihren Verlobten Tom Kaulitz?

Ein paar sorgen sich auch, wegen Heidis ernstem Blick. „Du siehst traurig aus? Hoffe alles ok!“, fragt einer ihrer Fans. Möglicherweise ist Heidi traurig, da sie gerade jetzt von ihrem Verlobten getrennt ist. Immerhin kursieren seit einiger Zeit hartnäckige Gerüchte um eine Schwangerschaft sowie Spekulationen über die Hochzeitslocation des Paares.

Und was treibt der Musikler derweil? Zwillingsbruder Bill Kaulitz postete ein Bild auf Instagram, auf dem alle vier Bandmitglieder zu sehen sind. Sie feiern den 32. Geburtstag von Tokio-Hotel-Kollegen Georg Listing. Mit Kussmund stehen sie um das grinsende Geburtstagskind - Tom scheint also genug Ablenkung zu haben.

Auch Sarah Lombardi schockte kürzlich ihre Fans mit einem Bikini-Bild, „So peinlich!“, schreiben sie.

Lena Meyer-Landrut hat eine wichtige Botschaft. Sie ruft zum Boykott von Luxus-Hotels auf. Der Grund ist ein neues Gesetz in Brunei. Doch die Sängerin verzückt ihre Fans währenddessen auch wieder mit einem freizügigen Video.

Ebenso hat sich Dieter Bohlen laut Fans mit einem Video blamiert. Ob er dabei „Bibi´s Beauty Palace“ veräppelt, berichtet nordbuzz.de*.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Video: Hier tanzt Heidis Oberweite