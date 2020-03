Heidi und Tom ganz privat: Sie pflegen auch in den USA eine deutsche Tradition

Wie idyllisch: Beim gemeinsamen Grillabend mit den „Tokio Hotel“-Jungs haben Heidi und Tom ihren Fans besonders private Einblicke gewährt.

Heidi Klum und Tom Kaulitz zelebrieren ihre glückliche Ehe gerne auf Instagram.

und zelebrieren ihre glückliche Ehe gerne auf Instagram. In ihrem Alltag dürfen auch Toms Zwillingsbruder Bill und deren Bandkollegen von „Tokio Hotel“ nicht fehlen.

und deren Bandkollegen von nicht fehlen. Nun haben sich alle zum Grillen getroffen - und dabei ganz private Einblicke mit ihren Fans geteilt.

Los Angeles - Es scheint schon beinahe der Deutschen liebstes Hobby zu sein: Grillen! Sobald bei uns die ersten Sonnenstrahlen lachen, ist für viele die Saison auch schon eröffnet. Dann werden wieder fleißig Steaks und Würstchen gekauft und auf den Rost gelegt. Und auch für die Amerikaner geht nichts über ihr Barbecue! Wie passend, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz ihre deutschen Wurzeln so auch in ihrem Zuhause in Los Angeles ungestört ausleben können. So haben sie dorthin auch gleich die restlichen Jungs von „Tokio Hotel“ zum gemeinsamenGrillabend geladen - und ihren Fans dabei via Instagram besonders private Einblicke gewährt.

Heidi Klum und Tom: Sommerliche Grillfeier mit Tokio Hotel

„I feel like summer“ - mit dieser passenden Hintergrundmusik hat Heidi Klum* die Bilder ihrer neuesten Story auf ihrem Instagram-Account hinterlegt, die sommerlicher wohl nicht anmuten könnten. Denn nicht nur, dass die Sonne vom strahlend blauen Himmel ihrer Wahlheimat Los Angeles lacht; auch darüber hinaus verbreitet das deutsche Topmodel mit ihren Aufnahmen sommerlich-entspannte Leichtigkeit. So sieht man gleich alle vier „Tokio Hotel“-Jungs* wunderbar entspannt auf Heidis Terrasse die Grillzange schwingen, Hähnchenschenkel füllen oder gut gelaunt durch Heidis großzügig bemessenen Garten tanzen.

+ Gut, dass der Garten groß genug ist: Heidi Klum hat alle drei Bandkollegen ihres Gatten Tom zum gemeinsamen Grillen geladen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Familienidylle pur

Die Idylle perfekt machen Heidis Kinder* und die gemeinsamen Familienhunde: Denn während letztere über die Wiese tollen, sitzt Heidis Tochter klimpernd und übend am Klavier. Der geballte Musiker-Einfluss der vier „Tokio Hotel“-Jungs um Heidis Ehemann Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill macht sich eben schnell bemerkbar. Letztere hat in seiner Insta-Story übrigens ähnliche Bilder der gemeinsamen Grill-Sause gepostet.

+ Auch Tom schwingt die Grillzange.

Heidi Klums Fans dürfen sich regelmäßig über private Einblicke ins Leben des Topmodels freuen

Die Fans zumindest dürften sich über die privaten Einblicke hinter die Mauern von Heidis Anwesen gefreut haben, denn die zeigen besonders anschaulich, wie so ein Familien-Sonntag im Hause Klum-Kaulitz aussieht.

Private sowie tiefe Einblicke liefert Heidi auf ihrem Instagram-Account zumindest regelmäßig - zuletzt beispielsweise nach einer richtigen Pfui-Diagnose beziehungsweise mit ihremknappen Cowgirl-Outfit.

