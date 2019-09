Tom verrät, wie ihre Ehe läuft - Heidi Klum klingt allerdings weniger euphorisch

Heidi Klum schwebt mit Tom im siebten Himmel. Jetzt gibt Tom einen Einblick, was er über die Ehe und das Familienleben mit Heidi wirklich denkt.

Tuschelthema Nummer eins bei der diesjährigen Emmy-Verleihung waren auf jeden Fall „Hans“ und „Franz“ - Heidis Brüste, prall und glitzernd in einer Pailettenrobe in Szene gesetzt. Aber auch Ehemann Tom Kaulitz gewährte einen offenen Einblick - nämlich in die Ehe und das Familienleben der beiden. Gegenüber Bunte verriet der 30-jährige „Tokio Hotel“-Star wie es mit Heidi und den Kids läuft.

Heidi Klum zaghaft: Ehe ist „so weit, so gut“

Auf dem roten Teppich wollen von Heidi alle nur eines wissen: Wie läuft ihre Ehe mit Tom Kaulitz? Das 46-jährige Modelzeigt zwar tiefe Einblicke in ihr Dekolleté, gibt über ihre Ehe gegenüber Bunte aber nur zaghaft Auskunft. „So weit, so gut“, meint Heidi Klum lakonisch. So verzagt kennt man das Model gar nicht, von dem man eigentlich Begeisterungsstürme gewohnt ist. Wahre Euphorie klingt anders.

Aber vielleicht möchte Heidi auch einfach eine Einschätzung von ihrem Ehemann bekommen - und ihm eine begeisterte Reaktion entlocken? Heidi übergibt die Frage jedenfalls lieber an ihren Tom: „Schatz, was meinst du?“ Immerhin: Das Kosewort lässt blicken, wie sehr das Model seinen Gatten schätzt.

Tom Kaulitz: Euphorisch übers Eheleben mit Heidi Klum

Ein Glück, dass sich ihr Mann Tom da um einiges gesprächiger zeigt. „Ich finde, es läuft sehr gut“, antwortet Tom Kaulitz eindeutig, um dann noch weitere Details über das Familienleben mit Heidi und ihren vier Kids zu verraten. Richtig euphorisch schätzt er seine Ehe also ein - da strahlt Heidi gleich mit ihrem Glitzerkleid von Rami Kadi um die Wette.

Mal ehrlich: Wer so glücklich in die Kamera lacht wie die beiden, muss keine deutlicheren Worte finden. Kein Wunder, dass die zwei bei der 71. Emmy Verleihung einen glänzenden Auftritt hinlegen.

Tom Kaulitz: „Wir machen alles mögliche zusammen“

Mit Heidi hat Tom nicht nur eine neue Ehefrau gewonnen, sondern gleich vier Kids mit dazu: Leni (15), Henry (14), Johan (12) und Lou (9). Erstere stammt aus Heidis Liaison mit Flavio Briatore, die anderen drei aus Heidis Ehe mit Seal. Was denken die Kinder über den hippen jungen Stiefvater?

Tom Kaulitz hat es das Familienleben mit Heidis Kids auf jeden Fall angetan. „Wir machen alles mögliche zusammen“, schwärmt der „Tokio Hotel“-Star von seiner neuen Familie. „Ich bringe ihnen zum Beispiel das Gitarrenspielen bei. Als Vollblutmusiker mache ich ja den ganzen Tag Musik. Das erklärt sich also von selbst.“ Wie schön, dass Tom seiner Leidenschaft Musik auch mit Heidis Kids nachkommen kann.

Die Kids zeigen sich über Heidis neuen Mann auch ganz herzlich. Sie machten ihrer Mutter und ihm ein ganz besonderes Geschenk: Ein selbst gemaltes Bild, das die beiden zeigt.

Video: So versteht sich Tom Kaulitz mit Heidis Kindern

Auch Heidis langjähriger Freund Wolfgang Joop findet eindeutige Worte zu ihrer Ehe mit Tom.

cw