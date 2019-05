Hochzeits-Krise bei Heidi Klum und Tom Kaulitz: Dieser Promi darf nicht mehr kommen

Heidi Klum und Tom Kaulitz werden heiraten. Jetzt sollen sie auch Ort sowie das Datum der Hochzeitsfeier festgelegt haben. Doch ein wichtiger Promi wurde überraschend ausgeladen.

Update vom 21. Mai 2019: Das wird mit Sicherheit DIE Hochzeit des Jahres. Heidi Klum und Tom Kaulitz wollen sich im August endlich das Ja-Wort geben. Alles scheint super zu laufen: Das Paar zeigt sich weiterhin genauso verliebt wie am ersten Tag. Zuletzt hatten die Turteltäubchen allerdings in München eine FCB-Blamage vor der Kabine des Teams. Datum und Location der Zeremonie sollen Medienberichten zufolge schon feststehen, jedoch hat die zukünftige Frau Klum-Kaulitz offensichtlich mit einer kleinen Hochzeits-Krise zu kämpfen.

Wie bild.de berichtet (Artikel unter Bezahlschranke), soll Heidi ihren langjährigen Freund Michael Michalsky von der Hochzeit völlig überraschend ausgeladen haben! Damit hatte wirklich niemand gerechnet, denn die berühmte Model-Mama und der Berliner Designer gelten als sehr gute Freunde. Vor einigen Wochen saß Michalsky noch in der GNTM-Jury zusammen mit Heidi. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert?

Laut der Bild-Zeitung soll eine bestimmte Aussage des 52-Jährigen für einen Vertrauensbruch gesorgt haben. Vergangenen April äußerte sich Michalsky im Bild-Interview zur Beziehung seiner Freundin Heidi. Unter anderem erzählte der ehemalige GNTM-Juror, dass ausgerechnet er die beiden bekannt gemacht habe. Das sei auf seiner 51. Geburtstagsparty im Februar 2018 passiert: „Die beiden haben schnell angefangen zu reden und Blicke zu werfen. Das hat man gleich gespürt. Da war sofort ein guter Vibe zwischen den beiden Hübschen. Mich hat das gefreut.” Doch auf die Frage, ob Tom auch der Richtige für Heidi sei, antwortete Michalsky mysteriös: „Sicher ist er der Richtige für jetzt. Für immer ist gar nichts.“

Zugegeben: Kurz vor einer Hochzeit möchte man als Paar einen solchen Satz nicht unbedingt hören. Und besonders Tom soll diese Aussage als äußerst verletzend empfunden haben. Als Konsequenz habe das Paar nach Bild-Informationen entschieden, den prominenten Gast von der Zeremonie auszuladen. Doch damit war auch nicht Schluss: Wie ProSieben gegenüber Bild bestätigte, wird Michalsky auch nicht am großen GNTM-Finale am kommenden Donnerstag teilnehmen.

Ein harter Schlag für den erfolgreichen Designer. Ist somit die Freundschaft zu Heidi und Tom endgültig zu Ende gegangen? Das bleibt offen, doch die Lage scheint ernsthaft zu sein. Weder Michalsky noch Heidis Vater wollten sich dazu äußern. Nur eine Insiderin zeigte sich gegenüber bild.de ein wenig optimistisch: „Vielleicht lässt sich Heidi noch umstimmen, was die Hochzeit betrifft. Immerhin hat er die beiden ja einander vorgestellt. Aber Stand jetzt ist Michalsky raus.“

Heiraten Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Luxus-Yacht vor traumhafter Kulisse? Auch Termin soll feststehen

Update vom 2. Mai 2019: Dass Heidi Klum und Tom Kaulitz heiraten, ist seit dem Statement der 45-Jährigen in der TV-Show „Germany‘s next Topmodel“ sicher. Nur wo die beiden sich das Ja-Wort geben werden, ist bislang ein gut gelüftetes Geheimnis. Nun will die Bunte des Rätsels Lösung wissen: Demnach werden Topmodel Heidi Klum und Rockstar Tom Kaulitz auf einem Schiff vor der Küste Capris heiraten. Auch den Zeitpunkt der Vermählung will das Blatt bereits kennen: Die Feier soll demnach am ersten August-Wochenende stattfinden.

Fest steht: Die Insel Capri in der Bucht von Neapel ist bekannt für ihre malerischen Buchten und sehr beliebt bei den Promis. Gerade im Sommer zieht es die Reichen und Berühmten vorzugsweise auf luxuriösen Schiffen vor die Insel. Und: Eine Hochzeit auf einer Luxus-Yacht könnte zum Lifestyle der beiden Turteltauben passen. Heidi und Tom verbrachten zudem im vergangenen Jahr einen heißen Liebesurlaub auf Capri. Somit könnten sie zur Hochzeit zurückkehren.

Wohl auch deshalb fiel der Name Capri bereits mehrfach im Zusammenhang mit der Hochzeitsfeier von Tom und Heidi. Allerdings waren auch Los Angeles, wo Heidis Kinder leben, Köln und Heidis Geburtsort Bergisch Gladbach als mögliche Feier-Orte im Gespräch.

Hochzeit geht allerdings auch ganz anders. Das beweisen diese beiden Frauen und brechen der Umwelt zuliebe mit allen Traditionen.

Heiraten Heidi und Tom in diesem Märchenschloss? Und was hat ein CDU-Politiker damit zu tun?

Unser ursprünglicher Artikel:

Bergisch Gladbach - Seit über einem Jahr turteln Topmodel Heidi Klum (45) und „Tokio Hotel“-Gitarrist Tom Kaulitz (29) schon über die roten Teppiche und durch die sozialen Netzwerke. Zu Weihnachten 2018 folgte dann der bisherige Höhepunkt der jungen Liebe: Tom machte seiner Heidi einen Heiratsantrag, wie die Model-Mama in ihrer ProSieben-Show „Germany‘s next Topmodel“ verriet. Seitdem spekulieren Medien und Fans, wo sich das neue deutsche Traumpaar das Jawort geben wird.

Bild will das Geheimnis jetzt gelüftet haben: Die Hochzeit soll nicht etwa in Los Angeles, Capri oder Köln stattfinden, wie kurzzeitig spekuliert wurde, sondern in der Nähe von Heidis Heimat Bergisch Gladbach! Um genauer zu sein im Grandhotel Schloss Bensberg, eines der luxuriösesten Hotels der Welt.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Haben sie sich schon für Schloss Bensberg entschieden?

Mit insgesamt 84 Hotelzimmern, 36 Suiten, einem Blick auf den Kölner Dom und einem idyllischen Schlossgarten dürfte das Hotel auf jeden Fall ein angemessenes Ambiente für die prominente Hochzeitsgesellschaft bieten. Laut dem Bericht soll Tom vor wenigen Tagen gemeinsam mit Heidis Mutter Erna Klum (72) und deren Sohn Michael (54) das Barockschloss besichtigt haben.

Video: So sieht das Märchenschloss aus, in dem Heidi Klum und Tom Kaulitz heiraten sollen

Deshalb dürfte sich CDU-Politiker Wolfgang Bosbach über Heidis Hochzeits-Location freuen

Schon vor wenigen Tagen hatte sich CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, der ebenfalls aus Bergisch Gladbach stammt, öffentlich gewünscht, dass Heidi in ihrer Heimat heiratet: „Diese Hochzeit würde natürlich auf großes, auch überregionales Interesse stoßen, und wäre damit auch eine tolle Werbung“, so der 66-Jährige.

Lesen Sie auch bei fr.de*: Bill Kaulitz im Interview: „Ich bin offen für alle Begegnungen“

Dass Bosbach den Kontakt zu dem Grandhotel Schloss Bensberg hergestellt hat, ist allerdings unwahrscheinlich. Laut Bild sollen Heidis Eltern Stammgäste im 3-Sterne-Restaurant „Vendôme“ sein, das zum Hotel gehört. Das Hochzeitsmenü in dem Restaurant von Star-Koch Joachim Wissler (56) soll übrigens circa 249 Euro pro Person kosten.

Heidi Klum und Tom Kaulitz sorgen neben Spekulationen über ihre Hochzeit auch durch intime Fotos auf Instagram immer wieder für Schlagzeilen - denn manchen sind diese Fotos zu privat, wie etwa diese Nahaufnahme des Paars. Auch reißen die Spekulationen nicht ab, dass Heidi Klum schwanger ist. Jetzt äußerte sich Toms Bruder Bill zu den Gerüchten.

Auch Fotos aus einem Berliner Restaurant von Heidi Klum und Tom Kaulitz sorgen für Spekulationen.

sp

*fr.de ist Teil der Ippen-Digital-Zentralredaktion